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В Петербурге открылась посвященная Кыргызстану литературная выставка

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- Евгений Денисенко
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Выставка под названием "2020 – перекрестный год Россия-Киргизия: Мастера художественного перевода" открылась в Санкт-Петербурге. Она разместилась в находящейся здесь Российской национальной библиотеке.

В экспозиции, как отметили в Межпарламентской Ассамблее (МПА) СНГ, представлены шедевры мировой литературы, переведенные на кыргызский язык, а также книги кыргызских писателей в русскоязычном переводе. Посетители библиотеки могут ознакомиться с произведениями известных писателей-переводчиков: Кубанычбека Маликова, Алыкула Осмонова, Касымалы Баялинова, Мукая Элебаева, Суюнбая Эралиева, Кереза Ырсалиева и многих других.

Первыми посетителями выставки стали заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев и почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев. Сопровождавший их заместитель директора Российской национальной библиотеки Валентин Сидорин отметил давние культурные связи литераторов и библиографов обеих стран. И рассказал, что в этом крупнейшем в РФ книгохранилище содержится более 20400 экземпляров произведений кыргызской литературы.

В библиотеке установлен бюст Чингиза Айтматова, подаренный Жогорку Кенешем и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. И также действует экспозиция, посвященная творчеству кыргызских писателей-фронтовиков в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Нурбек Сатвалдиев подчеркнул, что выставка открыта в рамках перекрестного года КР в РФ и РФ в КР, каковым по решению президентов обеих стран объявлен 2020-й. "За этими книгами - вся история Кыргызстана, опыт, мудрость и душа страны", - заявил полпред Жогорку Кенеша в МПА СНГ. Он также напомнил, что все лауреаты премии Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова обязательно встречаются с читателями и сотрудниками Российской национальной библиотеки. И выразил уверенность в продолжении этой традиции и укреплении культурных связей народов двух дружественных государств.

Таалайбек Абдиев поблагодарил библиографов за их важный, созидательный труд. И пообещал, что представители кыргызской диаспоры будут широко проинформированы о возможности посетить выставку. Сама она будет работать до 18 октября текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/392337
Теги:
выставка, Россия, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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