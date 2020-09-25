Пандемия COVID–19: кто виноват?

На недавно состоявшейся 75–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН американский лидер Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID–19.

Еще раньше, 19 апреля, Трамп впервые заговорил о возможной ответственности Китая за пандемию. А в начале мая в австралийской газете The Daily Telegraph была опубликована статья, где со ссылкой на доклад разведсообщества "Пять глаз" Китайская Народная Республика обвинялась в распространении коронавирусной инфекции. С того времени тренд "Сделаем Китай во всем виноватым" становится одним из главных во внешнеполитической риторике американского истеблишмента. Политическую элиту США совсем не смущает, что эта абсурдная бездоказательная конструкция легко опровергается фактами.

Например, американские власти утверждают, что "Китай не приложил достаточных усилий в нужное время, поэтому коронавирус разлетелся по всему миру". Так ли это? Первые случаи заражения тогда еще неизвестной болезнью были зафиксированы в Китае в начале декабря 2019 г. Власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухане 31 декабря, а уже 9 января китайские эпидемиологи установили, что возбудителем стал новый вид коронавируса. Меньше месяца ушло у Китая на то, чтобы выяснить: человечество столкнулось с новой неизученной формой коронавируса.

Серьезный удар по этому обвинению нанесло недавнее исследование группы врачей из Калифорнии. На основании огромного массива изученных данных исследователи пришли к выводу, что датой первых случаев заболевания коронавирусом в США нужно считать не 21 января, как утверждали американские власти, а гораздо более раннюю. Уже в конце декабря массово фиксировались случаи обращения к врачу с симптомами, характерными для COVID–19, - тяжелым кашлем, высокой температурой, затрудненным дыханием. По сравнению со средними показателями за этот же период в предыдущие пять лет случаи заболевания участились примерно на 50%. В той же степени выросло количество госпитализаций с пневмонией.

Из результатов исследования следует, что в декабре прошлого года в мире было два очага новой коронавирусной инфекции: Китай и США. Получается, именно Соединенные Штаты больше месяца замалчивали появление SARS–CoV–2 в своей стране. В отличие от Китая, который ввел строгие ограничения на передвижение внутри страны, США этого делать не стали. Возможно, поэтому в настоящее время Соединенные Штаты удерживают первое место в печальном рейтинге стран по количеству зараженных COVID–19.

Еще более абсурдно звучит требование к Китаю компенсировать расходы мировой экономики, серьезно пострадавшего от комплекса мер по сдерживанию пандемии COVID–19. Это все равно, что потребовать от США возмещения за финансовый кризис 2008 г. Всем известно, обвал рынков произошел после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Следовательно, Соединенные Штаты должны компенсировать мировому сообществу понесенные убытки, включая многомиллиардные программы по стимулированию экономики. Или когда в 2009 г. в США случилась масштабная вспышка гриппа H1N1, которая впоследствии распространилась на 214 стран мира и привела к смерти почти 20 тыс. человек, кто–то заставил Америку выплачивать компенсацию?

Многие эксперты считают, что политика "Сделаем Китай виноватым", связана с предстоящими президентскими выборами, которые Дональд Трамп очень хочет снова выиграть. Но как быть, если твоя администрация полностью провалилась в борьбе с пандемией? Проголосуют ли за Трампа разгневанные бездействием властей и бюрократической волокитой при принятии срочных мер избиратели? Ответ на этот вопрос прекрасно знают в Белом Доме. Свалить всю вину на Китай - это единственный выход для Трампа сохранить хоть какие–то шансы на второй срок президентства.

На этом фоне по–настоящему мудрым выглядит китайский лидер Си Цзиньпинь, который на той же юбилейной сессии ООН сказал: "Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. Мы должны следовать науке, полностью признать ведущую роль ВОЗ и содействовать ее усилиям, а также запустить международный механизм реагирования для того, чтобы победить вирус. Любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться".