В КР планируют увеличить финансирование программы "Доступное жилье"

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков провел заседание Координационного совета по мониторингу реализации государственной жилищной политики.

Члены Координационного совета утвердили обновленную версию Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020". Согласно изменениям, увеличен объем финансирования, предлагается внедрение механизма ипотечного кредитования по исламскому принципу. Также, с учетом мировой практики, предусмотрены новые инструменты доступности жилья.

В обновленном проекте государственной программы, в зависимости от условий привлечения финансовых ресурсов, предусмотрено продление сроков ипотечного кредита и использование накопительной части пенсии для первоначального вноса по ипотечному кредиту.

"Выдача ипотечного кредита не может быть единственным инструментом для повышения доступности жилья в рамках этой государственной программы. Поэтому предлагаемый проект должен предусматривать комплекс мероприятий", – сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Алмазбек Баатырбеков подчеркнул необходимость активизации усилий для привлечения инвестиций на реализацию программы доступного жилья.

Справочно: В рамках программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020" через 13 коммерческих банков-партнеров выдано кредитов на сумму более 5,5 млрд. сомов. В результате приобретено 280 тысяч квадратных метров жилья, более 16 тысяч граждан Кыргызской Республики обеспечены собственным жильем.