Погода
$ 79.44 - 79.79
€ 92.87 - 94.12

В КР планируют увеличить финансирование программы "Доступное жилье"

56  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков провел заседание Координационного совета по мониторингу реализации государственной жилищной политики.

Члены Координационного совета утвердили обновленную версию Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020". Согласно изменениям, увеличен объем финансирования, предлагается внедрение механизма ипотечного кредитования по исламскому принципу. Также, с учетом мировой практики, предусмотрены новые инструменты доступности жилья.

В обновленном проекте государственной программы, в зависимости от условий привлечения финансовых ресурсов, предусмотрено продление сроков ипотечного кредита и использование накопительной части пенсии для первоначального вноса по ипотечному кредиту.

"Выдача ипотечного кредита не может быть единственным инструментом для повышения доступности жилья в рамках этой государственной программы. Поэтому предлагаемый проект должен предусматривать комплекс мероприятий", – сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Алмазбек Баатырбеков подчеркнул необходимость активизации усилий для привлечения инвестиций на реализацию программы доступного жилья.

Справочно: В рамках программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020" через 13 коммерческих банков-партнеров выдано кредитов на сумму более 5,5 млрд. сомов. В результате приобретено 280 тысяч квадратных метров жилья, более 16 тысяч граждан Кыргызской Республики обеспечены собственным жильем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392348
Теги:
Алмазбек Баатырбеков, ипотека, правительство, Кыргызстан, доступное жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  