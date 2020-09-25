Нацстатком КР презентовал отчет "Дошкольные образовательные организации: спрос опережает предложение".

Одним из главных приоритетов развития общества в Кыргызской Республике остается образование. За последние пять лет, по данным Нацстаткома КР, в расходах государственного бюджета республики доля расходов, направляемых на образование, была довольно значительной, составляя в среднем от 22 до 24 процентов.

Что касается дошкольных образовательных организаций, то в 2019 году на их содержание из государственного бюджета было выделено 5,8 млрд. сомов, или около 15 процентов от объема общих государственных расходов на образование. При этом, около 61% средств израсходовано на оплату труда работникам дошкольных организаций и более 24% - на питание.

Активизировалось строительство дошкольных организаций. В 2019 году в республике введено в действие 50 дошкольных организаций на 3 тыс. мест, что в 1,8 раза больше, чем в 2015 году. Ввод таких объектов отмечался во всех регионах, за исключением г. Бишкек.

В последние годы в результате предпринимаемых мер по сохранению инфраструктуры и финансовому урегулированию деятельности дошкольных организаций, обеспечивается тенденция увеличения как числа дошкольных организаций, так и численности детей в них.

За истекшие пять лет число дошкольных организаций возросло на 36 процентов. На конец 2019 года в республике функционировало 1,6 тыс. дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывалось более 25% от общей численности детей соответствующего возраста.

В 2019 году в дошкольных образовательных организациях насчитывалось около 208 тыс. детей, число которых по сравнению с 2015 годом увеличилось на 29%.

В 2019 году в общем числе дошкольных образовательных организаций около 87 процентов приходилось на долю организаций с государственной формой собственности. Численность детей в них по сравнению с 2015 годом увеличилась в 1,3 раза и достигла 196 тыс. человек.

Одновременно, отмечался значительный рост (в 2,1 раза) числа дошкольных образовательных организаций с частной формой собственности, где численность детей по сравнению с 2015 годом возросла также в 2,1 раза и составила почти 12 тыс. человек.

Продолжает иметь место превышение потребности в дошкольных учреждениях, что, в конечном итоге, сказывается на качестве предоставляемых ими услуг.

В 2019 году в среднем по республике на 100 мест в дошкольных образовательных организациях приходилось 123 ребенка, в то время как в г. Бишкек - 177, г. Ош - 161 и Иссык-Кульской области - 131 ребенок.

Из общей численности детей более половины (110 тыс., или 53 процента) посещали дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности, где в расчете на 100 мест в среднем приходилось 106 детей.

Иная ситуация сложилась в городских поселениях, где несмотря на превышение охвата детей дошкольными организациями по отношению к сельской местности, на 100 мест в среднем приходился 151 ребенок.

Наибольшее превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в Таласской области, где число детей на 100 мест в городских поселениях превысило аналогичный показатель в сельской местности в 2,2 раза, Нарынской области - в 1,7 раза и Иссык-Кульской области - в 1,4 раза.

В среднем по республике в 2019 году на одного воспитателя приходилось 25 детей, в то время как в г. Ош - 41 ребенок, Чуйской области - 31 ребенок и г. Бишкек-30 детей.

На конец 2019 года деятельность дошкольных организаций республики обеспечивали более 13 тыс. педагогов, среди которых заведующие, методисты, воспитатели, музыкальные руководители, дефектологи, учителя-логопеды и другие педагоги, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 1,5 раза больше. Более 66% из них имели высшее образование, а более 27% - среднее профессиональное образование.