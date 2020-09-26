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В КР с начала года увеличилось производство продукции животноводства

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- ВБ
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За январь-август 2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 132,3 млрд сомов, сообщает Министерство экономики.

По данным ведомства, темп реального роста к соответствующему периоду 2019 года составил 101,8% (за январь-август 2019 года – 102,1%).

Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению с соответствующим периодом 2019 года обусловлен, в основном, увеличением производства продукции животноводства на 1,7 % и растениеводства – на 2,1%.

Вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства оценивается на уровне 0,21%, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 12,9%.

kabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/392356
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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