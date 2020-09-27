Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в избирательной сфере

Кыргызстан ведет постоянную работу по совершенствованию избирательной практики. И заинтересован в изучении соответствующего российского и международного опыта. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов в ходе встречи с представителями ЦИК РФ во главе с ее председателем Эллой Памфиловой. Участие во встречи приняли также послы Казахстана и Таджикистана в РФ.

В разговоре о применении и совершенствовании электронных технологий в выборном процессе Российской Федерации шла речь и об электронном дистанционном голосовании, использованном здесь при недавнем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны. По словам Джекшенкулова, опыт длительного и мобильного голосования, применяемый в некоторых странах, в том числе в России, интересен кыргызской стороне и в плане улучшения условия для участия в голосовании мигрантов-кыргызстанцев.

Аликбек Джекшенкулов, являвшийся в свое время Послом Кыргызстана при ОБСЕ, подчеркнул, что новые подходы к организации выборов и новейшие технологии в России являются перспективными, отвечают современным международным стандартам и требованиям общественности.

Одновременно он проинформировал участников встречи о том, что Кыргызстан находится в преддверии проведения парламентских выборов, назначенных Указом президента КР на 4 октября 2020 года. И, рассказав о подготовке к участию в этом важнейшем событии кыргызстанцев, находящихся в России, выразил благодарность ее правительству, МИД и Центризбиркому за оказываемую поддержку и помощь в этом вопросе.

Посол КР также рассказал присутствующим о особенностях соответствующего законодательства в Кыргызстане. В том числе, о внедрении в избирательный процесс в 2015 году идентификации избирателей по биометрическим данным. И подчеркнул, что данная мера позволила полностью искоренить фальсификации голосования.

После официальной встречи Аликбек Джекшенкулов провел беседы с представителями российских и кыргызского телеканалов. А затем приглашению Эллы Памфиловой вместе с коллегами из Казахстана и Таджикистана посетили музей ЦИК России.