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В Москве показали спектакль на кыргызском языке по книге Айтматова

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась премьера спектакля по роману Чингиза Айтматова "Плаха". Участие в постановке приняли профессиональные актеры Московского Молодежного театра "Яблоко" под руководством Вячеслава Спесивцева и самодеятельного кыргызского театра "Аян", воглавляемого Айнаш Козубаевой.

Это – не первая совместная работа представителей "Яблока" и "Аяна". 14 февраля текущего года, в День всех влюбленных и одновременно – в разгар пандемии, театра Спесивцева инициировал онлайн-спектакль "Ромео и Джульетта", в котором роли двух главных героев шекспировской пьесы исполнили несколько непрофессиональных артистов разных национальностей. Одним из них стал кыргызстанец Фархад Аман уулу, из труппы первого в Москве кыргызского уличного театра "Аян". Все участники проекта - уроженцы России, Кыргызстана, Китая, Чехии, Мали, Боснии и Герцоговины, Индии, Сирии – озвучивали свои тексты на родных языках, Фархад – на кыргызском.

А в августе ребята из "Аяна" приняли участие в подготовке "Плахи", в ее предварительном показе. И вот теперь – премьера с их полноценным участием. Фархат Аман уулу сыграл роль Базарбая, Аалы Мадымаев – Бостона, а Бегимай Зулпукарова - Ингу Федоровну. Спектакль шел на двух языках -русском и кыргызском.

"Когда со сцены звучала кыргызская речь, на большом экране воспроизводился русский текст. Но, думаю, русскозыячному зрителю все было понятно и без перевода, так искренне и проникновенно играли наши молодые соотечественники. Наградой всем исполнителям были дружные аплодисменты переполненного зала, в котором собрались представители московской общественности и различных диаспор, включая кыргызскую", - делится впечатлениями председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По завершении показа сотрудники посольства КР в РФ вручили цветы, почетные грамоты и памятные подарки режиссеру спектакля народному артисту РФ Вячеславу Спесивцеву и руководителю "Аяна" Айнаш Козубаевой.

Кыргызский уличный театра "Аян" был образован в 2018 году из трудовых мигрантов КР. И, по словам Козубаевой, уже больше года поддерживает тесные связи с театром Спесивцева, который приглашает молодых кыргызстанцев на свои спектакли, привлекает к собственным мастер-классам. А сам Вячеслав Спесивцев заявил, что высоко ценит творчество Чингиза Айтматова, с которым был лично знаком, и намерен продолжать сотрудничество с талантливой кыргызской молодежью.


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URL: https://www.vb.kg/392363
Теги:
миграция, Россия, театр, Москва, Кыргызстан
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