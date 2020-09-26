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Президент разъяснил свое заявление ООН по поводу внешнего долга Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" затронул тему своего выступления на неделе 75-й годовщины Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, он пояснил, почему Кыргызстану необходима поддержка зарубежных партнеров по части реструктуризации внешнего долга страны.

"Этой весной в связи с пандемией мы ввели карантинные ограничения, что негативно отразилось на экономике, бизнесе.

Соседние страны закрыли свои границы, и международная торговля была серьезно подорвана. Такая же проблема была и у многих стран мира.

Конечно, это негативно сказалось на нашем бюджете. Большая часть доходов республиканского бюджета в этом году не поступила. Это, конечно, ограничивает наши возможности по выплате внешнего долга. Такое произошло во многих странах мира.

Поэтому на "Мероприятии высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него" прошедшем в мае, я предложил трехэтапную реструктуризацию внешнего долга в обмен на национальные проекты.

21 и 23 сентября на общих дебатах в Организации Объединенных Наций я обратился с этой инициативой к международным донорам и финансовым институтам.

В настоящее время наши соответствующие органы ведут переговоры в этом направлении с Организацией экономического развития и сотрудничества, со странами Большой двадцатки наряду с Парижским клубом, а также с такими странами, как Китай и Япония.

Результат этой работы зависит не только от нас, как правило, решение принимают государства и учреждения-кредиторы. Мы, конечно же, прилагаем все усилия, чтобы вопрос решился положительно", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/392364
Теги:
долг, Кыргызстан, ООН, Сооронбай Жээнбеков
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