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В Будапеште один из скверов назовут именем Чингиза Айтматова

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстан и Венгрия имеют общие исторические корни. В настоящее время отношения развиваются в интересах обеих стран. Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков, комментируя свой предстоящий визит в Венгрию.

"Как известно, в 2018 году Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал в Кыргызстане с официальным визитом. Он принял участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств и в открытии Третьих Всемирных игр кочевников. Кыргызско-венгерские отношения сейчас выходят на новый уровень.

После визита господина Орбана, в сентябре 2019 года в Бишкеке состоялось первое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Квота для наших студентов в вузах Венгрии тогда была увеличена с 25 мест до 75. Теперь в рамках моего официального визита планируется увеличить квоту до 150 мест.

В Бишкеке открылось посольство Венгрии. Теперь я намерен нанести официальный визит в Венгрию по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По приглашению венгерской стороны мы планировали визит весной. Однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись и теперь мы намереваемся совершить визит в конце сентября. Надеюсь, что мой предстоящий визит будет плодотворным. Мы подпишем ряд документов о сотрудничестве. Самый главный из них - подписание совместной Декларации о стратегическом сотрудничестве.

Мы также подпишем соглашения в сферах здравоохранения, предупреждения чрезвычайных ситуаций, торгово-экономического сотрудничества, управления водными ресурсами и других областях, представляющих взаимный интерес.

Хочу подчеркнуть, что Венгрия будет первой европейской страной, с которой наша страна примет Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве. Такого соглашения пока не подписано ни с одной европейской страной. Я глубоко уверен, что этот шаг поднимет отношения на качественно новый стратегический уровень.

Мы также намерены учредить Кыргызско-Венгерский фонд развития. Венгерский "Эксимбанк" собирается выделить для фонда 50 миллионов евро в качестве оборотного капитала. При участии этого фонда мы создадим совместные предприятия, фонд будет предоставлять низкопроцентные кредиты малому и среднему бизнесу.

Это еще одно очень хорошее достижение. Будем надеется, что в будущем этот фонд станет таким же, как Кыргызско-Российский фонд развития.

Кроме того, сегодня венгерская сторона готова еще раз увеличить квоту с 75 до 150 мест. С 2021 года 150 наших студентов смогут получать знания в венгерских вузах.

В сентябре 2019 года в Будапеште был открыт европейский офис Тюркского совета для финансирования представительства его членов, включая Кыргызстан. В рамках моего официального визита я посещу представительство Тюркского совета в Будапеште.

Кроме того, в рамках визита запланирован бизнес-форум с участием представителей бизнес-структур двух стран. На нем обсудим возможность выхода наших предпринимателей на рынки Венгрии. Мы проведем переговоры по этому поводу.

Кроме этого, будет еще одно хорошее мероприятие - один из скверов в Будапеште назовут в честь нашего великого писателя Чынгыза Айтматова.

Мой визит охватывает не только торгово-экономическую, но и культурную сферы. Уверен, что поездка будет плодотворной, мы подпишем ряд документов. Этот визит поднимет наше кыргызско-венгерское сотрудничество на хороший уровень и укрепит наши связи", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/392365
Теги:
визит, Венгрия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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