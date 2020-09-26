"Свадьбу пришлось остановить". В Бишкеке прошел рейд по ресторанам и кафе

Мэрия Бишкека, объединив силы со специалистами центра Госсанэпидемндазора, главного управления внутренних дел (ГУВД), райадминистраций и СЭИ, проинспектировала точки общепита в каждом районе города. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"В ресторане "Вавилон" проходила свадьба, конечно же, все санитарные нормы были нарушены. Нам пришлось приостановить массовое празднование. Составлен протокол по статье 293 Кодекса КР "О нарушениях".

Администрация ресторана "Санжыра" подошла к нарушению правил основательно, семейное празднование проходило за закрытыми дверями, окна были затемнены темной тканью.

Мобильную бригаду внутрь здания для проверки факта нарушения, конечно же, не пустили, нам пришлось вызвать следственную группу УВД Ленинского района. На попытку остановить потенциальную угрозу заражения, гости торжества пытались вступить в словесную перепалку с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге той наконец был приостановлен, факт нарушения зарегистрирован в ЕРПП, в отношении руководителей заведения будет возбуждено уголовное дело в рамках законодательства КР.

В ресторане "Гузель Гранд" проходило кыз-узатуу (проводы невесты), составлен протокол по линии ЦГСЭН, торжество остановлено. И в кафе "Тумар" на улице Фучика проводилась свадьба. Той пришлось остановить, администрация оштрафована.

За вечер также выявлено ряд нарушителей санитарных правил. Составлены протоколы по статье 293 Кодекса КР "О нарушениях" в отношении администраций ночного клуба "Ретро Метро", кафе "Сенатор", "Алмалуу", "Столица", бильярдный клуб "Плаза Восток" и компьютерный зал "Good game".

Для нарушителей предусмотрен штраф второй категории – три тысячи для физических лиц, 13 тысяч сомов для юридических, общая сумма штрафов - 24 тысячи сомов.

Уважаемые бизнесмены, рестораторы! Соблюдайте санитарные правила! Вирус есть, и он опасен! Производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей, без исключения!

Дорогие горожане! Пожалуйста, не ходите в гости, не проводите юбилеи, поминки и другие семейные мероприятия. Если вы стали свидетелями нарушения условий пандемии, пожалуйста, сообщите об этом нашим первым заместителям акимов. Помогите городу в борьбе против вируса.

Сатыбек Каныбеков (Первомайский район) – 0 772 665 377;

Садык Мырзакматов (Свердловский район) – 0 551 571 823;

Кубанычбек Айтакунов (Октябрьский район) – 0 708 838 295;

Алтынбек Маматов (Ленинский район) – 0 772 157 976", - говорится в сообщении мэрии.