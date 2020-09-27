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Кыргызская диаспора поучаствует в перекрестном годе КР и РФ

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- Евгений Денисенко
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Общественные организации кыргызстанцев в РФ разработали собственные планы участия в перекрестном годе Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. И теперь ожидают получения разрешений на проведение своих мероприятий, что необходимо в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Напомним, что таким перекрестным годом был объявлен по решению президентов двух стран 2020-й. Торжественное открытие его с участием Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина состоялось 27 февраля в Москве, в Большом Кремлёвском дворце. Оба лидера подчеркнули важность этой впервые предпринимаемой инициативы для всемерного укрепления разноплановых связей между КР и РФ. "Программа года включает более 200 мероприятий, которые пройдет в обеих странах и будут нацелены на активизацию двустороннего взаимодействия, развития прямых дружественных контактов граждан наших стран", - сообщил Владимир Путин.

"Принять активное участие в реализации этой программы решили и кыргызстанцы в России. Однако начавшаяся вскоре пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в планы. Что-то пришлось отменить, что-то перенести на более поздние сроки. И вот теперь, когда для этого появились определенные возможности, наш Координационный совет решил организовать одно большое мероприятие – в рамках перекрестного года, но посвященного целому ряду событий. В том числе - 75-летию великой Победы, Дню независимости Кыргызстана. Свои ресурсы согласился предоставить Дом ветеранов в Москве, с его залом на 500 мест. Но необходимо разрешение Роспотребнадзора, а оно пока, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, не выдано", - поделился Аттокуров.

Вместе с тем, он отметил, что договоренность с Домом ветеранов остается в силе. И как только долгожданное разрешение будет получено, ожидаемое событие может состояться, в любой из дней. Соотечественники в РФ вынашивают идеи проведения и ряда других, не таких масштабных, но тоже посвященных перекрестному году, мероприятий – культурного, спортивного характера.

Надежды на исполнение планов, по словам Аттокурова, укрепило и известие, поступившее на днях из Бишкека. Там во время состоявшейся 22 сентября 22-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, было заявлено, что закрытие перекрестного года будет перенесено на 2021-й. А значит, появляется дополнительное время реализацию начатых и приостановленных из-за пандемии совместных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/392368
Теги:
Россия, Москва, сотрудничество, Кыргызстан
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