В Кыргызстане 161 новых случаев COVID-19! Статистика на 27 сентября

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 161 новый случай коронавируса и пневмонии с признаками COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек - 29,

Ош – 13,

Чуйская область – 9,

Ошская область - 33,

Таласская область - 1,

Нарынская область – 2,

Иссык-Кульская область – 6,

Джалал-Абадская область – 23,

Баткенская область - 45.

Всего за весь период выявлено 46 тысяч 251 случай COVID-19.

За сутки выздоровел от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 151 человек:

Бишкек – 38,

Чуйская область – 17,

Ошская область – 32,

Таласская область – 4,

Иссык-Кульская область – 10,

Джалал-Абадская область – 19,

Баткенская область – 18,

Ош – 13.

Всего за весь период выздоровели от COVID-19 42 тысячи 453 человека.