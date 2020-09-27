В Кыргызстане 161 новых случаев COVID-19! Статистика на 27 сентября

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 161 новый случай коронавируса и пневмонии с признаками COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
Бишкек - 29,
Ош – 13,
Чуйская область – 9,
Ошская область - 33,
Таласская область - 1,
Нарынская область – 2,
Иссык-Кульская область – 6,
Джалал-Абадская область – 23,
Баткенская область - 45.
Всего за весь период выявлено 46 тысяч 251 случай COVID-19.
За сутки выздоровел от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 151 человек:
Бишкек – 38,
Чуйская область – 17,
Ошская область – 32,
Таласская область – 4,
Иссык-Кульская область – 10,
Джалал-Абадская область – 19,
Баткенская область – 18,
Ош – 13.
Всего за весь период выздоровели от COVID-19 42 тысячи 453 человека.