Кыргызстанцы представили свои традиции на фестивале в Братске

Очередной, уже восьмой по счету фестиваль национальных культур прошел в Братске Иркутской области. Участие в нем приняли и представители местной кыргызской диаспоры.

В этом году, как отметили в городской администрации, в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса фестиваль было решено провести в несколько ином формате - в виде выставки на открытом воздухе.

На площади театрально-концертного центра "Братск-АРТ" восемь национально-культурных центров – кыргызский, бурятский, таджикский, татарский, украинский, литовский, азербайджанский и российский - представили национальные костюмы, сувениры, художественные изделия из глины, дерева и кожи, блюда традиционных кухонь.

"Всего в Братске на сегодняшний день проживают представители более 80 национальностей. В городе успешно работают их национально-культурные объединения и религиозные организации. Участникам выставки было, чем удивить посетителей. Здесь можно было попробовать и любимые у кыргызов боорсоки, и мясной рулет - оромо, а ещё лепешки, шашлыки, и, конечно, настоящий восточный плов", - рассказали в администрации Братска.

"Такие события для жителей Братска очень важны. Это объединяет нас, сплачивает. Большое спасибо организаторам за праздник", - говорит участник фестиваля, представитель кыргызской диаспоры Мустарбек Машаев.

Не только вкусными угощениями, но и концертными номерами славится братский фестиваль национальных культур. Не изменил этой традиции он и на сей раз. Представители разных народов вновь выступили с вокальными и хореографическими номерами. Прозвучали со сцены и кыргызские песни, композиции, исполненные на комузе.