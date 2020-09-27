Погода
$ 79.65 - 79.85
€ 92.67 - 93.35

Кыргызстанцы представили свои традиции на фестивале в Братске

70  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Очередной, уже восьмой по счету фестиваль национальных культур прошел в Братске Иркутской области. Участие в нем приняли и представители местной кыргызской диаспоры.

В этом году, как отметили в городской администрации, в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса фестиваль было решено провести в несколько ином формате - в виде выставки на открытом воздухе.

На площади театрально-концертного центра "Братск-АРТ" восемь национально-культурных центров – кыргызский, бурятский, таджикский, татарский, украинский, литовский, азербайджанский и российский - представили национальные костюмы, сувениры, художественные изделия из глины, дерева и кожи, блюда традиционных кухонь.

"Всего в Братске на сегодняшний день проживают представители более 80 национальностей. В городе успешно работают их национально-культурные объединения и религиозные организации. Участникам выставки было, чем удивить посетителей. Здесь можно было попробовать и любимые у кыргызов боорсоки, и мясной рулет - оромо, а ещё лепешки, шашлыки, и, конечно, настоящий восточный плов", - рассказали в администрации Братска.

"Такие события для жителей Братска очень важны. Это объединяет нас, сплачивает. Большое спасибо организаторам за праздник", - говорит участник фестиваля, представитель кыргызской диаспоры Мустарбек Машаев.

Не только вкусными угощениями, но и концертными номерами славится братский фестиваль национальных культур. Не изменил этой традиции он и на сей раз. Представители разных народов вновь выступили с вокальными и хореографическими номерами. Прозвучали со сцены и кыргызские песни, композиции, исполненные на комузе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392371
Теги:
Россия, фестиваль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  