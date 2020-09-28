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Пятьдесят один граждан КР пострадали при обрушении перехода в Подмосковье

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- Евгений Денисенко
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человек пострадал при обрушении надземного перехода в подмосковном городе Ступино. Все они, как сообщают российские СМИ, - уроженцы Кыргызстана.

ЧП произошло 27 сентября в 8:40, внутри складского помещения предприятия "ФМ Логистик-Сидорово". Здесь переход длиной 35 метров и высотой 4 метра упал на инженерные коммуникации и повредил их. Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов.

На место происшествия срочно прибыли спасатели МЧС, медики и сотрудники Следственного комитета. Пострадавших, в том числе, с переломами и ожогами, развезли по девяти больницам. Для госпитализации некоторых пришлось задействовать вертолет.

Как сообщается, все, кто находился на месте обрушения, - граждане Кыргызстана, двое имеют российское гражданство. После ЧП часть работников покинула место происшествия, но позже они стали самостоятельно обращаться за помощью в больницы. Большинство - 32 человека – были доставлены в Ступинскую больницу, остальные - в лечебные учреждения Домодедова, Чехова, Серпухова, Каширы, Подольска, Коломны, Солнечногорска и Красногорска.

По словам заведующий реанимационным отделением ступинской больницы Кирилла Соболева, сюда привезли пациентов "в основном средней степени тяжести, с переломами верхних и нижних конечностей". "Двое пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, в дальнейшем планируется их маршрутизация, транспортировка в больницы Раменского и Жуковского", - добавил Соболев. У обоих, по имеющимся данным, – переломы основания черепа.

В связи с происшедшим Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Согласно распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина, выяснением обстоятельств займётся центральный аппарат СК. Расследование будет проводиться в рамках статьи УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей".

"Следствие установит все обстоятельства и причины массового травмирования рабочих. В этих целях будут изучены как состояние и степень износа обрушившейся конструкции, так и реальные условия труда, в том числе соблюдение правил безопасности на предприятии", - прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Проверку по факту происшествия также начала прокуратура Московской области.

Оказать поддержку пострадавшим пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он, как говорится в его официальном Telegram-канале, "поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны".

В свою очередь, как проинформировали в Госслужбе миграции КР, заместитель ее председателя Самат Токтоболотов встретился с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия "ФМ Сидорово" М.Шиповаловой. В результате достигнута договоренность о том, что всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь в полном объеме, а также выплачена месячная заработная плата.


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URL: https://www.vb.kg/392374
Теги:
миграция, мост, Москва, Кыргызстан, пострадавшие
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