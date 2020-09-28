Минздрав получил очередную помощь от Всемирного банка и ЮНИСЕФ

74 700 масок FPP2 на 170 200 долларов и 56 тысяч защитных комбинезонов почти на 449 тысяч долларов переданы при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ Министерству здравоохранения нашей страны.

Эти маски и защитные комбинезоны являются частью гранта в размере 1 млн долларов, выделенного из Фонда финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии. Оставшаяся сумма гранта из этого страхового механизма будет использована Министерством здравоохранения для удовлетворения других основных потребностей в ближайшие недели, включая поставку 58 тысяч стандартных бахил и 58 тысяч пар перчаток.

Министерство здравоохранения использует эти маски и СИЗы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране. По сообщениям ВОЗ, коронавирус вновь начал свое стремительное шествие по разным странам мира. По последним данным, им поражены почти 32 миллиона человек, умерли почти 977 тысяч.

Эти поставки финансировались за счет страховой выплаты из фонда финансирования чрезвычайных мер Всемирного банка в случае пандемии. Деятельность фонда началась в 2016 году для обеспечения дополнительного источника финансирования разных стран, столкнувшихся с трансграничными крупномасштабными вспышками. Минздрав номинировал ЮНИСЕФ выполнить все согласованные мероприятия от имени Кыргызской Республики с использованием страховой выплаты в размере миллиона долларов.