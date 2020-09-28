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В Нагорном Карабахе вновь начались бои

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- Виктория Гунгер
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ВС Армении продолжают подвергать интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии и населенные пункты в Карабахе, об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, "имеются данные о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих, нанесен серьезный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре".

Он подчеркнул, что "Азербайджан неоднократно предупреждал международную общественность, что Армения готовится к войне".

"Мы начали мобилизацию всех граждан с 18 лет", - заявил глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

В свою очередь командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту. Минобороны Азербайджана заявляет, что армия страны не обстреливает гражданское население армянской стороны.

У Армении иная позиция. Накануне глава страны Николо Пашинян выступил с обращением к нации. В нем они призвал международные организации удержать Турцию от вмешательств в карабахский конфликт.

- Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия... Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне. Ситуация может иметь необратимые последствия, выйти из границ региона и угрожать международному миру и стабильности, - подчеркнул Пашинян.

Стоит напомнить, что карабахское эхо прогремело еще в конце 80-х годов прошлого века. 20 февраля 1988 года совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), преимущественно заселенной армянами, обратился к руководству СССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР с просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Политбюро ЦК КПСС ответило отказом, что привело к массовым акциям протеста в Ереване и Степанакерте, а также к погромам среди как армянского, так и азербайджанского населения.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР и НКАО подписали совместное постановление о включении области в состав Армении, на что Азербайджан ответил артиллерийским обстрелом карабахской границы. В январе 1990 года Верховный совет СССР объявил чрезвычайное положение в зоне конфликта.

5 мая 1994 года три стороны подписали соглашение о перемирии, в результате которого Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом. Официальный Баку до сих пор считает регион оккупированной территорией.


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URL: https://www.vb.kg/392380
Теги:
Азербайджан, взрыв, Армения, Кыргызстан, политика, гражданская война
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