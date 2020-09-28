Дождь, в горных районах снег. Прогноз погоды по Кыргызстану на неделю

Прогноз погоды от Кыргызгидромета по регионам Кыргызской Республики с 28-30 сентября.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 28-30 сентября и 1-2 октября

28 сентября ночью в отдельных районах Чуйской области дождь, в горных районах снег, в Таласской области без осадков. Днем в предгорных районах Чуйской области дождь, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег. В долинной зоне Чуйской области и в Таласской области без осадков.

29 сентября и 30 сентября ночью без осадков. 30 сентября днем и 1 октября ночью на большей части территории временами дожди, в горных районах снег. 1 октября днем и 2 октября в отдельных районах дожди, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 30 сентября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Бишкек на 28-30 сентября и 1-2 октября

28 сентября переменная облачность, без осадков. 29 сентября и 30 сентября ночью без осадков. 30 сентября днем слабый дождь. 1 октября временами дождь. 2 октября возможен слабый дождь. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 28-30 сентября и 1-2 октября

28 сентября ночью без осадков. Днем в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской областей дождь, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег. В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской областей и в Баткенской области без осадков. 29 сентября и 30 сентября ночью в отдельных районах дожди, в горных районах снег. 30 сентября днем на большей части территории временами дожди, в горных районах снег.

1 октября ночью на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской областей, в отдельных районах Баткенской области временами дожди, в горных районах снег. 1 октября днем и 2 октября в отдельных районах дожди, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 30 сентября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 28-30 сентября и 1-2 октября

28 сентября в отдельных районах дождь, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 29 сентября и 30 сентября ночью без осадков. 30 сентября днем и 1 октября ночью в отдельных районах дожди, в горных районах снег. 1 октября днем и 2 октября ночью на большей части территории временами дожди, в горных районах снег.

2 октября днем в отдельных районах дожди, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 30 сентября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата на 28-30 сентября и 1-2 октября

28 сентября ночью дождь, днем без осадков. 29 сентября без осадков. 30 сентября ночью без осадков, днем дождь. 1 октября и 2 октября ночью небольшой дождь. 2 октября днем возможен дождь. Ветер западный 4-9 м/с, 28 сентября с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области на 28-30 сентября и 1-2 октября

28 сентября ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 29 сентября и 30 сентября ночью без осадков. 30 сентября днем в отдельных районах дожди, в горных районах снег. 1 октября на большей части территории временами дожди, в горных районах снег. 2 октября в отдельных районах дожди, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 30 сентября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 3-4 октября

Сохранится неустойчивая погода: 3-4 октября в отдельных районах дожди, в горных районах снег. Температура воздуха существенно не изменится.