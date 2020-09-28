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В России снова полыхает. Горят дома, гибнут животные

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- Виктория Гунгер
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Воронеж практически оказался в огненном кольце. Пожары охватили несколько пригородных сел: Медовку, Новоподклетное, Бабяково, Ямное. Все они расположены буквально в 20 - 30 километрах от областного центра, пишет издание "Комсомольская правда".

Нарастающие масштабы экологического бедствия пугают местных жителей. Спасатели уже точно подтвердили уничтожение как минимум 65 гектаров травы и леса, двух домов и трех хозпостроек. С пламенем борются сотни пожарных и десятки единиц техники.

Только в Медовке Рамонского района выгорело 50 гектаров! По данным спасателей, возникла угроза строениям в двух СНТ, расположенных поблизости. К ликвидации привлекли 56 человек и 21 единицу техники. В поселке Новоподклетное того же района огонь с травы перекинулся на здания. Именно там пламя уничтожило один жилой, один нежилой дом и три хозпостройки. Площадь пожара составила пять гектаров.

Позже появилась информация, что горит луг между Бабяково и Отрадным. Речь идет примерно о 30 гектарах. Но угрозы домам нет.

"Смотрю и слезы наливаются....ежики, зайчата... целая маленькая вселенная зверей горит, им жить негде... они убегают, еще сами не зная во что", - эмоционально переживают случившееся воронежцы в соцсетях.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, днем 27 сентября подразделения спасателей одновременно были задействованы более чем на 120 возгораниях. И это только в тех местах, где огонь угрожал населенным пунктам и стратегически важным объектам. Для того, чтобы выезжать на все сообщения о горящей траве, экстренной службе уже не хватает ни людей, ни техники.


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URL: https://www.vb.kg/392391
Теги:
МЧС, пожар, Россия, экология, Кыргызстан
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