ГУВД: Открытие "Бишкек Арены" прошло без серьезных происшествий

Более 60 тысяч человек посетили торжественное открытие национального стадиона "Бишкек Арена" в Бишкеке. Мероприятие прошло без серьезных происшествий, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности были задействованы около 5 тысяч сотрудников милиции. Они несли службу в усиленном режиме на территории стадиона и прилегающих участках.

В ГУВД отметили, что открытие стадиона прошло в спокойной обстановке. В мероприятии приняли участие первые лица государства, жители и гости столицы, а также туристы.

В ведомстве поблагодарили горожан, гостей столицы и жителей домов, расположенных рядом со стадионом, за соблюдение установленных правил безопасности и содействие в обеспечении общественного порядка.