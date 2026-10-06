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Забытый подвиг 9-й роты: в Кыргызстане почтут память героев марш-броском

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- Светлана Лаптева
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Совет ветеранов Ысык-Атинского района и поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жеңиш" выступили с инициативой провести в Кыргызстане масштабную спортивно-патриотическую акцию "Битва за Москву".

Центральным событием Дней подвига организаторы предлагают сделать символический марш-бросок на дистанцию 5 километров, который должен одновременно пройти во всех областях, городах и районах республики 21 октября 2026 года в 10:00.

Дата проведения акции выбрана неслучайно: в 2026 году исполняется 85 лет со дня подвига бойцов 9-й роты 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году во Фрунзе и Алма-Ате. По данным поисковиков, этот жестокий бой произошел 18–21 октября 1941 года - до широко известного боя 28 панфиловцев 16 ноября. Предстоящий марш-бросок задуман не только как воспоминание о конкретной роте, но и как символ памяти обо всех бойцах Панфиловской дивизии и кыргызстанцах, защищавших Москву, включая бойцов сформированной во Фрунзе 40-й отдельной стрелковой бригады и военнослужащих других частей.

Поисковики Кыргызстана уже много лет выступают за установку памятника бойцам 9-й роты на месте боя в Волоколамском районе Московской области, в районе села Осташево. Дело в том, что многие из тех, кто там погиб, до сих пор считаются пропавшими без вести, поэтому их имена нельзя внести на памятники по месту захоронения других панфиловцев. Семья солдата из 9-й роты Ирины Соколовой много лет назад провела исследование, также есть данные местных краеведов и поисковиков. Ранее инициативу поддерживали представители двух оборонных ведомств и Студия военных художников имени М. Б. Грекова Министерства обороны России, а Равиль Муксинов и его команда в КРСУ разработали проект памятника для Осташево, где даже было выделено место на местности. Однако эта работа пришлась на период накануне событий 2022 года, и пока практической реализации вопрос увековечивания в памятнике или обелиске с именами не получил.

Памятная акция должна привлечь внимание к вопросу увековечения подвига и помочь в создании сообщества потомков бойцов Панфиловской дивизии. Сразу после публикации инициативы организаторам уже поступили фамилии двух ветеранов, и поиск продолжается. Инициативу марш-броска уже поддержали внучки генерала Ивана Панфилова, курирующие работу с потомками, и не исключено, что в дальнейшем к ней присоединятся представители Казахстана.

Принять участие в марш-броске смогут люди с разной физической подготовкой - дистанцию в 5 километров можно пробежать или пройти пешком. Акцию предлагают проводить для школьных классов и молодежных групп, предваряя ее митингами с рассказами об истории 9-й роты и 316-й стрелковой дивизии. Организаторы Акылбек Дононбаев и Светлана Лаптева обратились к общественным и ветеранским организациям (включая участников Баткенской и Афганской войн), спортивным объединениям, предприятиям, военно-патриотическим клубам, выпускникам КГНВЛ имени Д. Асанова и Министерству обороны КР с призывом поддержать проведение спортивно-патриотического мероприятия на местах.


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URL: https://www.vb.kg/462062
Теги:
ВОВ, марафон, Кыргызстан, акция
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