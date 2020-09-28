Погода
$ 79.53 - 79.78
€ 92.67 - 93.35

Кыргызстанцев в России призвали беречься от коронавируса

93  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования – с таким призывом обратились к соотечественникам в России руководители ряда общественных организаций кыргызской диаспоры. Необходимость этого, по их мнению, обусловлена наметившимся здесь ростом заболеваемости коронавирусом.

"О том, что так происходит, сообщается официальными источниками, по радио и телевидению. А мы, в свою очередь, информируем об этом в соцсетях соотечественников, просим их соблюдать масочный режим, пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать посещения многолюдных мест. К сожалению, люди в последнее время немного расслабились , стали, скажем так, менее ответственными, и эта опасная болезнь тут же напомнила о себе", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, среди самих кыргызстанцев отмечены пока единичные случаи заболевания. Один из них, пройдя лечение в московской больнице, хотел уже брать авиабилет на родину, но врачи настояли на том, чтобы он прошел здесь и реабилитационный период. "За время пандемии у нас отладилась система информирования, консультирования соотечественников, этот опыт сейчас вновь пригождается. Мы раздаем маски, помогаем, если необходимо, обратиться к врачу, вызвать скорую. Вместе с тем, отмечу, что многие соотечественники уже и без напоминания следуют нормам, установленным медиками", - продолжил Аттокуров.

Как сообщают в мэрии Москвы, с середины сентября в российской столице начал увеличиваться ежедневный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из-за увеличения таких случаев и количества госпитализаций мэрия решила ввести в строй резервные медицинские мощности. По словам заммэра Анастасии Раковой, из резерва выводят инфекционные койки, "которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медпомощи". А также - здания, которые использовали как обсерваторы. "При этом плановая и экстренная помощь будет оказываться в полном объеме", - заверила Ракова.

Сам мэр Сергей Собянин уже призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", – написал Собянин на своем персональном сайте.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392396
Теги:
миграция, Россия, диаспора, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  