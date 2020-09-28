Кыргызстанцев в России призвали беречься от коронавируса

Строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования – с таким призывом обратились к соотечественникам в России руководители ряда общественных организаций кыргызской диаспоры. Необходимость этого, по их мнению, обусловлена наметившимся здесь ростом заболеваемости коронавирусом.

"О том, что так происходит, сообщается официальными источниками, по радио и телевидению. А мы, в свою очередь, информируем об этом в соцсетях соотечественников, просим их соблюдать масочный режим, пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать посещения многолюдных мест. К сожалению, люди в последнее время немного расслабились , стали, скажем так, менее ответственными, и эта опасная болезнь тут же напомнила о себе", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, среди самих кыргызстанцев отмечены пока единичные случаи заболевания. Один из них, пройдя лечение в московской больнице, хотел уже брать авиабилет на родину, но врачи настояли на том, чтобы он прошел здесь и реабилитационный период. "За время пандемии у нас отладилась система информирования, консультирования соотечественников, этот опыт сейчас вновь пригождается. Мы раздаем маски, помогаем, если необходимо, обратиться к врачу, вызвать скорую. Вместе с тем, отмечу, что многие соотечественники уже и без напоминания следуют нормам, установленным медиками", - продолжил Аттокуров.

Как сообщают в мэрии Москвы, с середины сентября в российской столице начал увеличиваться ежедневный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из-за увеличения таких случаев и количества госпитализаций мэрия решила ввести в строй резервные медицинские мощности. По словам заммэра Анастасии Раковой, из резерва выводят инфекционные койки, "которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медпомощи". А также - здания, которые использовали как обсерваторы. "При этом плановая и экстренная помощь будет оказываться в полном объеме", - заверила Ракова.

Сам мэр Сергей Собянин уже призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", – написал Собянин на своем персональном сайте.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".