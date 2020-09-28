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Тысячам семей в КР грозит бедность из-за кризиса, вызванного COVID-19 - ВБ

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- Екатерина Улитина
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От 160 000 до 570 000 детей в возрасте до 16 лет могут оказаться за чертой бедности в Кыргызстане в связи с экономическим шоком, ростом потребительских цен и снижением уровня трудовых доходов и денежных переводов, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщается в недавнем исследовании ЮНИСЕФ и Всемирного Банка.

Согласно исследованию, масштабы бедности значительно возрастут даже при самых оптимистичных оценках. В то время как процент детей, живущих в настоящее время в условиях бедности в Кыргызстане, по оценкам, составляет 29%, ожидается, что этот показатель будет расти и достигнет от 36% до 55% детей.

"...расширение охвата существующих программ социальной помощи могло бы помочь смягчить неблагоприятные последствия экономического кризиса, вызванного COVID-19. Среди всех программ социальной защиты, пособие Уй-булого комок (УБК), предназначенное для детей, живущих в бедности, рассматривается как программа с наибольшим потенциалом охвата новых бедных, так как она обеспечивает регулярную поддержку доходов уязвимых семей с детьми", - говорится в исследовании.

Организации отмечают, что в Кыргызстане есть барьеры, которые могут препятствовать семьям, проживающим за чертой бедности, оформить пособие на детей.

Во-первых, право на получение пособия имеют только семьи, живущие ниже стандартного порогового уровня дохода в 1000 сомов в месяц, за исключением большого числа нуждающихся детей, живущих в семьях со скромным доходом значительно ниже черты бедности, которая составляет 2723 сома. Во-вторых, от 34% до 40% домохозяйств с детьми, чей доход упадет ниже порогового уровня из-за кризиса COVID-19, исключаются из программы на основе фильтров, применяемых в качестве критериев доступа к УБК. Эти фильтры исключают те семьи, которые имеют более 4 единиц скота на одного члена или имеют собственную сельскохозяйственную технику, автомобиль, грузовик или микроавтобус, приобретенные до пандемии COVID-19.

"Отсутствие поддержки таких семей во время кризиса может привести к негативным стратегиям преодоления трудностей, когда семьи продают свои активы, чтобы компенсировать потерянный доход. Это приведет к разрушительным последствиям для долгосрочной самообеспеченности домашних хозяйств и может привести к большей зависимости от социальной помощи в будущем", - говорится в сообщении организации.

Глава Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хасан Накви отмечает, что пандемия COVID-19 и ее экономические последствия угрожают обратить вспять большую часть прогресса в области развития, достигнутого в последние годы, и ввергнуть тысячи людей в бедность в Кыргызской Республике.

"Всемирный Банк готов поддержать восстановление экономики и источников дохода людей", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/392401
Теги:
Всемирный банк, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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