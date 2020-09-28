В Кара-Балте избили депутата Байсариева

В Кара-Балте избили депутата местного кенеша от партии СДПК Арсена Байсариева. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

"26 сентября 2020года в органы внутренних дел Жайылского района поступило сообщение о поступлении мужчины с телесными повреждениями в одну из больниц города Бишкека. По данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 266 (Хулиганство) УК КР", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, личность пострадавшего. Им оказался 31-летний житель город Кара-Балта Б.А., который отказался писать заявление в органы внутренних дел.

Несмотря на это сотрудники милиции зарегистрировали данный факт и для выяснения всех обстоятельств дела в настоящее время проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий.

Досудебное производство продолжается.

Сообщается, что Арсен Байсариев возглавляет штаб в Кара-Балте партии "Биримдик".