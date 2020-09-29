Система "Старт–Стоп" для экономии топлива

Во время остановки на светофоре или паузы в пробке современные автомобили отключают двигатель и замирают. Насколько экономна система "Старт–Стоп", работающая даже в связке с механической коробкой передач?

На разработку этой системы производителей фактически вынудил стандарт Евро 5, ужесточивший нормативы выбросов вредных веществ при холостых оборотах двигателя.

Для того чтобы автомобили соответствовали требованиям, разработчики решили попросту отсечь этот режим мотора. Благодаря этому машины получали сертификаты соответствия экологическим стандартам.

Экономия топлива явилась сопутствующим бонусом, за который ухватились маркетологи. Впрочем, в действительности экономия зависит от многих факторов: здесь и режим работы двигателя, и дорожные условия, и скорость потока машин.

К примеру, в идеальных условиях города без пробок и с длительными остановками на светофорах 1,4–литровый Volkswagen сэкономит в пределах 3 процентов топлива. На трассе экономия будет практически незаметна. В пробках потребление бензина с системой "Старт–Стоп" может даже возрасти, поскольку на запуск двигателя тратится больше топлива, чем на холостые обороты.

Если двигатель более мощный, экономия становится заметнее. К примеру, Audi A7 с 3–литровым бензиновым двигателем в тех же идеальных городских условиях без пробок смог снизить расход топлива на 7,8 процента. С заторами потребление немного выросло, но экономия все же осталась, приблизительно до 4,4 процента.

Городские пробки почти обнуляют экономность системы "Старт–Стоп", поскольку двигатель замирает всего на пару секунд, водители предпочитают ее просто отключать. Зато эта опция в современном автомобиле идет в комплекте с усиленным стартером и генератором. Аккумулятор имеет укрепленные пластины, конструкция которых препятствует их осыпанию: ресурс батареи благодаря этому решению вырастает в 3–4 раза.

Принцип функционирования системы "Старт–Стоп" не отличается чрезмерной сложностью, а главной особенностью устройства является довольно частый запуск и глушение двигателя, что, к сожалению, отражается на ресурсе мотора и его долговечности. Данный момент является наиболее большим недостатком системы. Что касается преимущества в виде сокращения расхода топлива, то результат такой экономии составляет в среднем от 5 до 9 процентов на 100 километров пробега.

Отметим тот факт, что ресурс мотора при этом снижается в среднем на 10 процентов, конечно, в зависимости от типа двигателя (его объема, мощности, модели и прочих показателей). Поэтому, перед тем, как решиться на покупку автомобиля с такой современной системой, нужно для себя понять и решить, мы хотим получить модный гаджет в покупаемой машине в виде кнопки с дополнительными датчиками, которые глушат, а потом запускают двигатель, или наоборот все же постараться сохранить долговечность его силовой установки.

Автор: Леонид Владимиров