За дачу взятки задержан начальник погранзаставы "Кулунду"

В рамках расследования дела о контрабанде задержан начальник погранзаставы "Кулунду" капитан Ж.у.Н 1992 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы ГКНБ.

По данным ведомства, военнослужащий погранвойск пытался подкупить сотрудника АКС ГКНБ. Он предлагал 40 тысяч сомов за непринятие процессуальных мер в отношении военнослужащих указанной пограничной заставы при пропуске через неофициальные посты контрабандных грузов в/из соседних республик.

По данному факту военной прокуратурой Баткенского гарнизона возбуждено досудебное производство по ст.319 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.