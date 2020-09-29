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За дачу взятки задержан начальник погранзаставы "Кулунду"

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- Екатерина Улитина
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В рамках расследования дела о контрабанде задержан начальник погранзаставы "Кулунду" капитан Ж.у.Н 1992 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы ГКНБ.

По данным ведомства, военнослужащий погранвойск пытался подкупить сотрудника АКС ГКНБ. Он предлагал 40 тысяч сомов за непринятие процессуальных мер в отношении военнослужащих указанной пограничной заставы при пропуске через неофициальные посты контрабандных грузов в/из соседних республик.

По данному факту военной прокуратурой Баткенского гарнизона возбуждено досудебное производство по ст.319 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/392422
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, задержание, контрабанда, коррупция, взятка, Кыргызстан
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