"Я хозяин Ноокена". Кандидат в депутаты причастен к пыткам Мелиса Калыкова?

ЦИК КР просят снять с предвыборной гонки кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Мирлана Калыбекова, якобы причастного к пыткам обвиняемого в скандально известном убийстве прокурора Баткенской области.

В редакцию VB.KG обратилась Дамира Калыкова - родная сестра Мелиса Калыкова, которого, с ее слов, оболгали и незаконно осудили по делу об убийстве Баткенского облпрокурора Анарбая Мамажакыпова в 2018 году в пригороде г. Баткена. В данное время Мелис Калыков находится в СИЗО-5 г. Оша, его дело пересматривает апелляционный суд.

"Я обращаюсь к вам по поводу Калыбекова Мирлана Калыбековича, который был прокурором Баткенского района до убийства и был уволен за нарушения. Это лицо пытало моего брата в течение 20 часов в здании УВД Баткенской области вместе с другими работниками прокуратуры, оперработниками МРУ МВД по югу и баткенскими милиционерами.

Все эти 20 часов Мелиса били баклажкой с водой и просто руками, пытали, пинали, душили руками, надевали целлофановый пакет на голову, не давали пить и есть, справлять естественные нужды, угрожали убить его и нас, если не возьмёт убийство на себя... Никто из нас не спит спокойно уже годами... Всё время видятся кошмары как его пытали", - написала Калыкова.

Она отметила, что представители Национального Центра по предупреждению пыток честно зафиксировали все следы избиений и пыток на теле ее брата.

"У меня нет слов, чтобы описать моё негодование от мысли, что такой человек как Мирлан Калыбеков будет заниматься законотворчеством и решать судьбу кыргызстанцев и страны.

Я очень прошу вас использовать ваши властные полномочия и исключить это лицо из списков в депутаты! Такому лицу не место в парламенте страны, а за решёткой! Я также прилагаю к своему письму официальное заключение служебного расследования за подписью замминистра МВД КР, генерала-майора К. Асанова от 20 октября 2015 года. В этом заключении описаны пьянство, драки, рукоприкладство, угрозы, использование нецензурной брани, нападение и избиение должностного лица, злоупотребление должностным положение и т.д. со стороны Калыбекова Мирлана, который пытал моего брата", - обратилась женщина к председателю ЦИК КР Нуржан Шайлдабековой.

Соответствующее письмо с видео и приложенным официальным заключением служебного расследования было разослано заместителям главы ЦИК, членам ЦИК, руководству ГКНБ, МВД, "Бир Бола", а также в международные организации, которые занимаются мониторингом выборов, и в диппредставительства зарубежных стран.