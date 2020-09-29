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ВОЗ: "Официальные цифры смертности от вируса ниже реальных показателей"

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- Виктория Гунгер
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в статистке смертности от коронавируса. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Райана, официальные цифры смертности от вируса, скорее всего, ниже реальных показателей. Он предположил, что не все летальные исходы в результате заражения коронавирусом фиксируются. При этом представитель ВОЗ отметил, что вряд ли какие-либо другие болезни или несчастные случае списываются на COVID-19.

Ранее Райан заявил, что число жертв коронавируса в мире может достигнуть двух миллионов. Он подчеркнул, что за девять месяцев от коронавирусной инфекции скончалось около миллиона человек. В то же время, по его словам, может потребоваться еще девять месяцев, чтобы создать вакцину, и, возможно, за это время скончается еще миллион человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 33,2 миллиона человек. Более 999 тысяч скончались в результате заражения.


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URL: https://www.vb.kg/392429
Теги:
ВОЗ, смертность, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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