Погода
$ 79.61 - 79.84
€ 92.67 - 93.35

Подозреваемый выбросился в окно в момент допроса. Он погиб

103  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане из здания Департамента экономических расследований в Алматы выпрыгнул и погиб подозреваемый, пишет Zakon.kz.

Как уточняется, вечером 22 сентября 2020 года из окна пятого этажа здания выпрыгнул и трагически погиб гражданин РК К.Е., 1976 года рождения.

- Согласно материалам уголовного дела, погибший в 2016 году от Комитета науки МОН РК получил целевой грант в размере 230 млн тенге. В связи с выявленными нарушениями условий соглашения, несмотря на запрет заказчика по дальнейшему расходованию денег, оставшихся на банковском счете средств, Конуспаев перечислил на счета аффилированных компаний более 88 млн тенге и обналичил. При этом, работа, предусмотренная соглашением, не выполнена, - сообщили в КФМ.

22 сентября Конуспаева допросили в качестве подозреваемого, в присутствии адвоката.

- Его действия квалифицированы по статье 190 части 4 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). По завершению следственных действий, учитывая наличие у Конуспаева Е.С. в 2012 году судимости за тяжкое преступление, неоднократного его уклонения от явки и совершение нового тяжкого преступления, следователем принято решение о его задержании в порядке статьи 128 УПК РК и водворении в ИВС. После составления протоколов задержания и личного обыска, воспользовавшись моментом, гр. Конуспаев Е.С., выпрыгнул из окна, - сказано в ответе.

На место вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть.

- В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Вместе с тем Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводится внутреннее служебное расследование. Одновременно, принимаются ведомственные меры по обеспечению защиты и безопасности участников уголовного процесса. Комитет по финансовому мониторингу выражает глубокие соболезнования семье погибшего и окажет всяческое содействие в объективном расследовании этой трагедии., - резюмировали в КФМ МФ РК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392431
Теги:
Казахстан, мошенничество, суицид, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  