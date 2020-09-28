Подозреваемый выбросился в окно в момент допроса. Он погиб

В Казахстане из здания Департамента экономических расследований в Алматы выпрыгнул и погиб подозреваемый, пишет Zakon.kz.

Как уточняется, вечером 22 сентября 2020 года из окна пятого этажа здания выпрыгнул и трагически погиб гражданин РК К.Е., 1976 года рождения.

- Согласно материалам уголовного дела, погибший в 2016 году от Комитета науки МОН РК получил целевой грант в размере 230 млн тенге. В связи с выявленными нарушениями условий соглашения, несмотря на запрет заказчика по дальнейшему расходованию денег, оставшихся на банковском счете средств, Конуспаев перечислил на счета аффилированных компаний более 88 млн тенге и обналичил. При этом, работа, предусмотренная соглашением, не выполнена, - сообщили в КФМ.

22 сентября Конуспаева допросили в качестве подозреваемого, в присутствии адвоката.

- Его действия квалифицированы по статье 190 части 4 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). По завершению следственных действий, учитывая наличие у Конуспаева Е.С. в 2012 году судимости за тяжкое преступление, неоднократного его уклонения от явки и совершение нового тяжкого преступления, следователем принято решение о его задержании в порядке статьи 128 УПК РК и водворении в ИВС. После составления протоколов задержания и личного обыска, воспользовавшись моментом, гр. Конуспаев Е.С., выпрыгнул из окна, - сказано в ответе.

На место вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть.

- В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Вместе с тем Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводится внутреннее служебное расследование. Одновременно, принимаются ведомственные меры по обеспечению защиты и безопасности участников уголовного процесса. Комитет по финансовому мониторингу выражает глубокие соболезнования семье погибшего и окажет всяческое содействие в объективном расследовании этой трагедии., - резюмировали в КФМ МФ РК.