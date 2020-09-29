В РК голая женщина с ребенком бросалась под авто (видео)

На днях шокирующее видео голых матери и ребенка облетело соцсети, сообщает zakon.kz.

Несмотря на осенний холод, нагая женщина с младенцем на руках разгуливала по проезжей части, бросалась под машины и кричала, что ее насилуют, отмечают СМИ.

- До приезда полиции очевидцы не рискнули унять несчастную. Боялись, что она причинит вред ребенку. Стражи порядка доставили женщину в психоневрологический диспансер, а грудничка - в центр матери и ребенка.Малыша из больницы забрали родные. Примечательно, что в этот же день в другом районе города еще одна 30 летняя горожанка гуляла по улицам топлес. Выяснилось, что эта "нудистка" ранее проходила лечение у психиатров, - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас обе девушки находятся под присмотром медиков.