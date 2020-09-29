Погода
$ 79.61 - 79.84
€ 92.67 - 93.35

В РК голая женщина с ребенком бросалась под авто (видео)

349  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях шокирующее видео голых матери и ребенка облетело соцсети, сообщает zakon.kz.

Несмотря на осенний холод, нагая женщина с младенцем на руках разгуливала по проезжей части, бросалась под машины и кричала, что ее насилуют, отмечают СМИ.

- До приезда полиции очевидцы не рискнули унять несчастную. Боялись, что она причинит вред ребенку. Стражи порядка доставили женщину в психоневрологический диспансер, а грудничка - в центр матери и ребенка.Малыша из больницы забрали родные. Примечательно, что в этот же день в другом районе города еще одна 30 летняя горожанка гуляла по улицам топлес. Выяснилось, что эта "нудистка" ранее проходила лечение у психиатров, - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас обе девушки находятся под присмотром медиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392433
Теги:
Казахстан, нарушения, психическое здоровье, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  