Уроженка КР осталась в РФ без документов. Смогут ли помочь посольства?

Жизнь мигранта в условиях пандемии тяжела и непредсказуема. Вот только, помимо эпидемий, очередные круги ада для кыргызстанских соотечественников в России вносит, как выяснилось, бюрократическая волокита. В редакцию VB.KG обратилась наша соотечественница, которая благодаря их "слаженной работе", с грудным ребенком на руках осталась в Москве без документов и возможности вернуться на родину.

Эргешбай кызы Айсалкын, как зовут молодую женщину, сдала документы на получение российского гражданства в апреле прошлого года в Консульстве РФ в городе Ош. Родители девушки - бывшие уроженцы КР, в настоящее время - граждане России.

Айсалкын в дипведомстве дали положительный ответ и выдали документ-квитанцию о приеме в гражданство Российской Федерации.

- Я приехала в Россию 21 февраля 2020 года, о чем свидетельствует факт последнего пересечения границы Российской Федерации, а также подтверждается миграционной картой. Через пару месяцев - 9 апреля - я готовилась принять присягу-гражданство, но границы закрыли, а на территории РФ объявили режим самоизоляции. Выехать за новым паспортом домой я, понятное дело, не смогла, - рассказывает редакции VB.KG наша соотечественница Айсалкын.

За помощью в безвыходной ситуации молодая женщина с грудным ребенком на руках обратилась в Консульство КР в РФ. Но вместо помощи, у нее забрали просроченный паспорт, срок которого истек в условиях пандемии, и вместо документа выдали справку о выходе из гражданства КР. А это, понятное дело, лишило ее права выезда на территорию Кыргызстана.

- Это был разгар пандемии. По объективным причинам, встать на миграционный учет я не смогла - госорганы просто не функционировали в самоизоляцию. В Консульстве со мной разговаривать не стали, и отправили в Международный миграционный центр "Сахарово" для решения моего нелегкого вопроса. Однако в ММЦ, мне сказали, что этим они не занимаются, отправив меня в ГУ МВД России по городу Москве, - чуть не плачет девушка.

Но "бюрократический ад" замкнулся в непробиваемую воронку. В ГУ МВД РФ по Москве нашу соотечественницу по традиции снова "отфутболили" и вновь перенаправили "либо в ГУВМ МВД РФ, или (обратно) в Консульство КР в РФ".

- Я ходила в отчаянии из ведомства в ведомство. Но меня из нашего Консульства и других снова перенаправили уже в МИД Российской Федерации. Там тоже отказали и, как ни странно, отправили в Генеральное Консульство РФ в город Ош. То есть, на родину, куда я не могу попасть из-за отсутствия документов. Напомню, на руках у меня лишь выданная справка о выходе из гражданства. Набравшись терпения, я позвонила в Генконсульство РФ в городе Ош. Там меня выслушали и ... сказали обратиться в Консульство КР в Российской Федерации…, - делится с редакцией Айсалкын.

Бюрократическая воронка в лице нашего Консульства в РФ, Консульства РФ в КР и других миграционных ведомство попросту замкнулась без шанса на помощь. В итоге молодая мать с грудными малышом вынуждена оббивать пороги ведомств без документов и шанса вернуться на родину.

Измученная женщина уже настолько отчаялась в бюрократическом аду, что готова была получить статус "лица без гражданства". Но даже этого сделать не смогла из-за отсутствия .... документа, удостоверяющего личность.

- Месяц назад я написала заявление на установление личности. Вчера мне сказали, что направили документ в отдел по вопросам миграции. Но там ежедневно говорят, чтобы приходили завтра. Я состою в официальном браке, имею несовершеннолетнего сына - гражданина Кыргызской Республики. Однако, дипведомство игнорирует этот факт. Я в отчаянии, уже не знаю, куда обратиться и когда этот ад закончится,- переживает Айсалкын.

Неясна в этом плане позиция Консульства в РФ, оставившая уроженку нашей страны в другой стране с ребенком на руках без документов и возможности вернутся на родину. Неясна и позиция Посольства РФ в КР, выдавшее сначала положительное решение об зачислении в гражданство своего государства, а затем оставившее человека на произвол судьбы. Также бы хотелось услышать и позицию МИД КР по поводу дальнейшей судьбы молодой матери - бывшей уроженки КР и ее ребенка - официального гражданина Кыргызстана.