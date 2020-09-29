Погода
$ 79.61 - 79.84
€ 92.67 - 93.35

Уроженка КР осталась в РФ без документов. Смогут ли помочь посольства?

211  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жизнь мигранта в условиях пандемии тяжела и непредсказуема. Вот только, помимо эпидемий, очередные круги ада для кыргызстанских соотечественников в России вносит, как выяснилось, бюрократическая волокита. В редакцию VB.KG обратилась наша соотечественница, которая благодаря их "слаженной работе", с грудным ребенком на руках осталась в Москве без документов и возможности вернуться на родину.

Эргешбай кызы Айсалкын, как зовут молодую женщину, сдала документы на получение российского гражданства в апреле прошлого года в Консульстве РФ в городе Ош. Родители девушки - бывшие уроженцы КР, в настоящее время - граждане России.

Айсалкын в дипведомстве дали положительный ответ и выдали документ-квитанцию о приеме в гражданство Российской Федерации.

- Я приехала в Россию 21 февраля 2020 года, о чем свидетельствует факт последнего пересечения границы Российской Федерации, а также подтверждается миграционной картой. Через пару месяцев - 9 апреля - я готовилась принять присягу-гражданство, но границы закрыли, а на территории РФ объявили режим самоизоляции. Выехать за новым паспортом домой я, понятное дело, не смогла, - рассказывает редакции VB.KG наша соотечественница Айсалкын.

За помощью в безвыходной ситуации молодая женщина с грудным ребенком на руках обратилась в Консульство КР в РФ. Но вместо помощи, у нее забрали просроченный паспорт, срок которого истек в условиях пандемии, и вместо документа выдали справку о выходе из гражданства КР. А это, понятное дело, лишило ее права выезда на территорию Кыргызстана.

- Это был разгар пандемии. По объективным причинам, встать на миграционный учет я не смогла - госорганы просто не функционировали в самоизоляцию. В Консульстве со мной разговаривать не стали, и отправили в Международный миграционный центр "Сахарово" для решения моего нелегкого вопроса. Однако в ММЦ, мне сказали, что этим они не занимаются, отправив меня в ГУ МВД России по городу Москве, - чуть не плачет девушка.

Но "бюрократический ад" замкнулся в непробиваемую воронку. В ГУ МВД РФ по Москве нашу соотечественницу по традиции снова "отфутболили" и вновь перенаправили "либо в ГУВМ МВД РФ, или (обратно) в Консульство КР в РФ".

- Я ходила в отчаянии из ведомства в ведомство. Но меня из нашего Консульства и других снова перенаправили уже в МИД Российской Федерации. Там тоже отказали и, как ни странно, отправили в Генеральное Консульство РФ в город Ош. То есть, на родину, куда я не могу попасть из-за отсутствия документов. Напомню, на руках у меня лишь выданная справка о выходе из гражданства. Набравшись терпения, я позвонила в Генконсульство РФ в городе Ош. Там меня выслушали и ... сказали обратиться в Консульство КР в Российской Федерации…, - делится с редакцией Айсалкын.

Бюрократическая воронка в лице нашего Консульства в РФ, Консульства РФ в КР и других миграционных ведомство попросту замкнулась без шанса на помощь. В итоге молодая мать с грудными малышом вынуждена оббивать пороги ведомств без документов и шанса вернуться на родину.

Измученная женщина уже настолько отчаялась в бюрократическом аду, что готова была получить статус "лица без гражданства". Но даже этого сделать не смогла из-за отсутствия .... документа, удостоверяющего личность.

- Месяц назад я написала заявление на установление личности. Вчера мне сказали, что направили документ в отдел по вопросам миграции. Но там ежедневно говорят, чтобы приходили завтра. Я состою в официальном браке, имею несовершеннолетнего сына - гражданина Кыргызской Республики. Однако, дипведомство игнорирует этот факт. Я в отчаянии, уже не знаю, куда обратиться и когда этот ад закончится,- переживает Айсалкын.

Неясна в этом плане позиция Консульства в РФ, оставившая уроженку нашей страны в другой стране с ребенком на руках без документов и возможности вернутся на родину. Неясна и позиция Посольства РФ в КР, выдавшее сначала положительное решение об зачислении в гражданство своего государства, а затем оставившее человека на произвол судьбы. Также бы хотелось услышать и позицию МИД КР по поводу дальнейшей судьбы молодой матери - бывшей уроженки КР и ее ребенка - официального гражданина Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392443
Теги:
миграция, Ош, посольство, Россия, гражданство, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  