Что связывает Клару Сооронкулову с Матраимовыми?

Выступление Клары Сооронкуловой на вчерашних предвыборных теледебатах удивило не только избирателей, но возможно и ее сторонников. Выясняется, что бывший судья Конституционной палаты не такая уж непримиримая оппозиционерка, как она себя позиционирует. Так на этих теледебатах она призналась, что встречалась с Райымбеком Матраимовым. Правда, по какому поводу не стала уточнять, но если вспомнить, что последнего неоднократно обвиняли в тайном финансировании тех или иных партий, то возможно разговор шел именно об этом самом.

Напомним, в феврале этого года журналисты выявили связь Кыргызской либерально-демократической партии во главе с Жанаром Акаевым с Матраимовыми. В партии, конечно, опровергли эту информацию, но возможно по этой причине Акаев перешел в "Ата Мекен", хотя лучше бы этого не делал.

В августе журналист Болот Темиров в своем видеоматериале попытался связать семью Матраимовых с партией "Ата Мекен" и, надо признать, некоторые предоставленные им факты навели общественность на определенные размышления.

В этой связи не исключено, что "Реформа" также не смогла отказаться от выгодного предложения. В конце концов, нашли же в партии деньги на избирательный залог. Также нашлись средства и на проведение съезда, и на баннеры. Впрочем, это только предположения.

Заграница нам поможет?

Теледебаты между представителями партий являются важной частью выборной кампании. Часто именно споры политиков в прямом эфире позволяют избирателям определиться с тем, за кого отдать свой голос. При этом определяющую роль может сыграть даже не то, что кандидат говорит, а то, как он выглядит и как держится. Впечатление даже от самого содержательного выступления может быть разрушено из-за того, что политик нервничает, потеет, запинается или говорит слишком быстро.

Хуже может быть только, если кандидат и держать себя не умеет, и говорит не вполне продуманные вещи. Так получилось и с Сооронкуловой. Она выступила слабо и провокационно одновременно, дала соперникам повод критиковать партию за полное отсутствие патриотизма у ее лидера и остальных членов. В социальных сетях сейчас бурно обсуждается ее заявление на одних из теледебатов о том, что каждый в нашей стране спит и видит, как бы эмигрировать в США. Оно прозвучало откровенным диссонансом с партийными лозунгами "Реформы". Как же так, партия вроде обещает изменить жизнь кыргызстанцев к лучшему и в то же время ее лидер мечтает об отъезде из страны?

Понятно почему сегодня свой уход с судейской должности она преподносит как великую жертву ради блага Кыргызстана – это слабая попытка сделать хорошее лицо при плохой игре. Сложилось впечатление, что ее старания саботировать работу КП в 2015 году, ставшие причиной скандального увольнения, были продиктованы желанием создать кейс для того, чтобы получить статус политического беженца и уехать в США.

Помнится, по этой же схеме действовал журналист Улукбек Бабакулов, который эмигрировал во Францию? Он планомерно публиковал статьи, нацеленные на разжигание межэтнической вражды и ненависти, создание предпосылок к обострению межнациональных отношений на сайте международного информагентства "Фергана.ру" и других ресурсах. В итоге получил возможность уехать из страны.

У Клары Сыргакбековны такой вариант не прошел. Наверное, она недостаточно сделала для того, чтобы ей преподнесли статус политбеженца со всеми прилагающимися к нему привилегиями. Похоже, что сейчас она пошла на второй заход в своем стремлении добиться желаемого – встала во главе партии, которую иногда связывают с прозападными силами. Разумеется, и сама Сооронкулова, и ее соратники, утверждают, что ничего общего с третьими силами не имеют, но как тогда объяснить то, что в "Реформу" вступили некоторые НПОшники, работающие за гранты и насаждающие в нашей стране западные ценности?

Впрочем, ладно бы только партийные списки вызывали сомнения, но дело в том, что сама по себе "Реформа", выскочившая как черт из табакерки на политическую арену перед самыми выборами, выглядит как наскоро слепленный кем-то проект. Ни конкретной партийной программы, ни идеологии, ни внятных целей, ни нормальной агитационной работы – только группа гражданских активистов, выступающих с откровенно популисткими или даже радикальными лозунгами.

При таком раскладе у партии нет особых шансов на успех в предстоящих выборах. Но, как видно из заявлений участников политического объединения, они к нему и не стремятся. На случай проигрыша у них уже заготовлен сценарий действий – не признавать итоги выборов, начать акции протеста.

К слову, один из активистов и сопартийцев Клары Сооронкуловой попытался исправить ее оплошность и продемонстрировать толику патриотизма. На своей страничке в Facebook он выставил публикацию с воззванием не уезжать из Кыргызстана:

"Битва добра со злом в самом разгаре! Дорогие мои кыргызстанцы, не уезжайте пожалуйста из Кыргызстана - мы должны сделать так, чтобы из страны уехали воры и коррупционеры, а не обычные граждане, которые могут принести гораздо больше пользы находясь у себя на родине", - написал Урмат Джаныбаев.

Однако этих слов недостаточно для того, чтобы сгладить неприятное впечатление от слов председателя "Реформы", мечтающей обрести свое счастье за океаном.

Тем более, что, подчеркнем, в принципе выступление Сооронкуловой на теледебатах показало, что на роль лидера серьезного политического объединения она совершенно не тянет: слабая аргументация, неумение выразить свою мысль. Так уж получилось, что на фоне ее заявлений другой "реформист" Эркин Нурбаев – ведущий и тамада – выглядел более убедительно. А он ведь тоже не сказал ничего конкретного, сыпал популистскими штампами и революционными лозунгами.