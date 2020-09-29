1 октября в жилмассивах "Ынтымак" и "Арча-Бешик" не будет воды

1 октября в двух жилмассивах Бишкека не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"В связи с проведением работ по замене запорной арматуры на водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду, 1 октября с 9 утра до 18 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах "Ынтымак" и частично в жилмассиве "Арча-Бешик", с первой по седьмой улицы", - говорится в сообщении.

Все жители новостроек и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.