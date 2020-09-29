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Генпрокуратура выявила нарушения избирательного законодательства

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- ВБ
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Генеральная прокуратура КР выявила нарушение избирательного законодательства по части запрета заниматься политической деятельностью должностными лицами. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Так выяснилось, что кандидат в депутаты от партии "Бир Бол" являлся почетным консулом Норвегии в Кыргызстане.

В результате Генеральной прокуратурой было внесено предписание в МИД КР об устранении нарушений закона в части прекращения функции почетного консула Норвегии в Кыргызской Республике, кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Бир Бол", которое удовлетворено и полномочия указанного лица в качестве почетного консула прекращены.

Также на основании письма Генеральной прокуратуры КР и заявления члена Кадамжайской районной территориальной избирательной комиссии М.К. от политической партии "Замандаш", занимающего в настоящее время должность начальника Кадамжайского райуправления Социального фонда, ЦИК КР было принято решение об исключении последнего из состава комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/392449
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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