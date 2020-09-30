Когда в Бишкеке светофоры будут объединены в общую сеть?

Столичная мэрия сообщила, что в ближайшее время на восьми оживленных перекрестках столицы появятся светофоры. Точки установки выбраны с учетом пожеланий горожан.

Управление городского транспорта столичной мэрии объявило конкурс на установку светофоров на пересечениях улиц Профсоюзной и Месароша, Профсоюзной и Кайназаровой, проспекта Дэн Сяопина и Кустанайской, Алтымышева и Асаналиева, Токтогула и Гоголя, Токтогула и Шопокова, Жукеева–Пудовкина и Саманчина. На Т–образном перекрестке Юнусалиева–Саманчина обещают установить пешеходный светофор.

На покупку и установку новых объектов предусмотрено 4,8 миллиона сомов. Вскрытие конкурсных заявок состоится 28 сентября. После установки объекты будут переданы на баланс специализированного монтажно–эксплуатационного управления ГУОБДД МВД КР.

От противного

Установка светофоров - это почти всегда шаг в сторону увеличения безопасности дорожного движения. Но вместе с этим именно "трехглазые", особенно неправильно отрегулированные, существенно снижают общую скорость потока, приводя к образованию заторов.

В качестве примера можно привести улицу Льва Толстого, которая на протяжении многих лет оставалась основной альтернативой проспекту Чуй в плане максимально быстрого способа добраться с востока столицы на запад или наоборот. А все потому, что на ней практически отсутствовали светофоры.

Однако теперь проехать по ней в часы пик также затруднительно, как и по всем остальным магистралям. И дело отнюдь не в возросшем количестве транспортных средств. Светофоры, которые появились едва ли не на каждом пересечении, отрегулированы настолько отвратительно, что проехать их, поймав зеленую волну, просто невозможно.

Теперь та же участь ожидает и улицу Профсоюзную после установки на ней светофоров на Месароша и Кайназаровой. С трудом верится, что эти объекты будут отрегулированы так, как надо. А значит, жди заторов.

Аналогичная ситуация может возникнуть и на без того перегруженной Токтогула, после появления "трехглазых" на Шопокова и Гоголя. Беда в том, что без электронных регулировщиков на всех перечисленных перекрестках и вправду очень тяжело разъехаться. И они там действительно нужны. Но только с правильной регулировкой.

Неужели невозможно настроить технику максимально удобно для дорожного движения? Этот вопрос мы адресовали эксперту в области дорожного движения, экс–начальнику ДПС МВД КР полковнику Темиркану КЕРИМБАЕВУ.

- Не только можно, но и нужно. Действительно, в настоящий момент большинство светофорных объектов не объединены в общую сеть. Они работают каждый сам по себе. Однако можно провести анализ, для чего на каждом перекрестке просчитать трафик в разное время суток и на основе этих данных внести соответствующие корректировки в режимы работы электронных регулировщиков. Задача довольно сложная и трудоемкая, но вполне выполнимая. К слову, раньше в городе на отдельных дорогах была зеленая волна. Трудно сказать, можно ли ее настроить сейчас, так как машин стало слишком много. Но улучшить ситуацию на дорогах, безусловно, удалось бы, - заключил полковник Керимбаев.