Вплавь, на велосипеде и бегом по всем областям Кыргызстана

Уникальный и амбициозный проект завершился в минувший понедельник. Два наших известных триатлета - Юлия Фернас и Айбек Надырбеков - преодолели на велосипеде, вплавь и бегом семь дистанций Ironman во всех областях нашей страны. В Кыргызстане, да и вообще в СНГ, такой марафон устроили впервые!

Испытание железной воли

Суть триатлона в том, что в непрерывной гонке сочетаются сразу три вида спорта - плавание, велоспорт и бег. А Ironman (Железная дистанция) - это одно из самых сложных спортивных состязаний в триатлоне, которые проводятся в мире. Дистанция состоит из заплыва на 3,8 километра, велогонки - на 180 километров и марафонского забега - 42,2 километра. Согласитесь, расстояния внушительные. Но Юля и Айбек в разное время уже преодолевали такие дистанции и являются обладателями звания Ironman (Железный человек). Но в этот раз они бросили вызов сами себе, рискнули сделать семь айронменов, по одному за сутки, в течение недели. В общей сложности преодолели более 1500 километров.

Идея этого проекта зародилась у Юлии Фернас. Первая в стране железная леди давно грезила проверить себя в каком–нибудь очень сложном и необычном испытании. В 2017 году она пробежала свою первую дистанцию Ironman и поняла, что в этом нет ничего непреодолимого. Намного сложнее самой гонки - это психологический настрой, целый год готовиться, выходить на тренировки вне зависимости от настроения и погоды. В прошлом году Айбек Надырбеков и еще один наш триатлет Данияр Оморов приняли участие в трехдневном триатлоне - Siberman 2019 в Хакасии. Кстати, в этой трехдневной гонке Айбек занял третье место в абсолютном зачете. А у Юлии появилось желание принять участие в каком–нибудь подобном соревновании.

- Мне стало интересно: смогу ли я преодолеть многодневную дистанцию? Начала искать, где, какие проходят соревнования. Узнала про пятидневный ультратриатлон "Ермак", который в июле должен был пройти на Урале. Но стоимость за участие там 50 тысяч рублей с человека плюс расходы за перелет. Пришлось отказаться. Да и самолеты не летали. Затем нашли с мужем интересный трейлран–забег в Суздале. Однако пандемия и тут нарушила наши планы. Но мы все равно продолжали готовиться, до последнего надеялись, что ситуация нормализуется и рейсы возобновятся, этого не произошло, и мы с мужем Романом решили пробежать эту дистанцию в 107 километров здесь, вдоль БЧК. Дались они нам не так уж и тяжело, подумала: зачем тратить большие деньги на поездку в другие страны, когда можно проехать, проплыть и пробежать тут, в нашей стране, - делится Юлия Фернас.

- Когда Юлия рассказала про этот проект, решил поучаствовать, - говорит Айбек Надырбеков. - К сожалению, в конце третьего дня получил травму ноги и решил приостановить свое участие на пару дней, чтобы в последствии не было более серьезных проблем. Присоединился к Юле в конце гонки.

Команда поддержки

Решено - сделано! Конечно, подготовка к таким сложным соревнованиям начинается задолго до их начала, но наши спортсмены физически были готовы, потому что в этом году планировали участвовать в других забегах. На подготовку к этому проекту, на решение организационных моментов ушло около полутора месяцев. Возникла проблема со спонсорами, проект мог бы и не состояться, если бы спортсменов не поддержала ассоциация "Дордой".

А еще большую роль сыграла команда - люди, которые сопровождали спортсменов во время всей гонки. Среди них - доктор Центра экстренной медицины, спасатель, инструктор Рысбек Букарадинов, SMM–специалист Искандер Кадыралиев, который делал видеоблоги и освещал все мероприятие, чтобы зрители тоже вдохновились, начали заниматься спортом и вести активный образ жизни. Также были операторы Закир Шиншалаев и Нурсултан Абдразаков, а еще веломеханик Кирилл Казанцев и повар Александр Реуш. Велосипедная гонка - основная в триатлоне. В беге и в плавании атлет рассчитывает только на свои силы, в велогонке же многое зависит от "железного коня". Были также водители Бахтияр Тологонов и Алмаз Карибжанов. Массажист Натаниэль Тимофеев помогал спортсменам быстрее восстановиться, избежать травм.

В общем, команда подобралась, как говорится, что надо! И это, пожалуй, самое важное, ведь спортсменам приходилось ужинать и спать в бусах, переезжая с одного места на другое между гонками. Сопровождающие всячески старались создать для них максимально комфортные условия, вкусно кормили, ставили поддерживающие капельницы в перерывах, готовили велосипеды к гонке. На месте быстро решали оргвопросы, подключали местную администрацию и даже МЧС, чтобы узнать состояние воды в водоемах и какие дороги более безопасны для спортсменов. В гостиницы удалось попасть только дважды, и то всего на пару часов прилечь на кровати.

Изначально планировалось, что спортсмены пройдут 7 дистанций за 7 дней в семи областях страны. Стартовали с Иссык–Куля, оттуда добрались до Нарына, и там случилась первая непредвиденная задержка. Бежать пришлось по каменистой местности, это заняло намного больше времени, чем рассчитывали. Там, в Нарыне, уже после завершения этапа Юлия почувствовала себя плохо. Пришлось останавливаться, чтобы дать спортсменам время восстановиться. Кроме того, в каждой области атлетов встречали представители местных администраций, оговаривали маршрут, подсказывали, где лучше бежать или ехать, эти коррективы тоже выбивали из графика. До начала проекта не удалось проехать по всей стране, чтобы заранее выбрать маршрут.

Основная проблема возникла с водоемами. В Ортотокойском водохранилище, например, вода была всего 8 градусов. Чтобы плыть в такой, необходимы гидрокостюмы и перчатки, которых с собой у спортсменов не было. Но даже если бы они и были, то все равно остовался риск заболеть. В мировой практике при таких погодных условиях или вообще соревнования отменяют, или же заменяют водный этап на беговой. Наши решили тоже так поступить: плавание заменили на бег.

Сложно, но очень красиво

- Больше всего мне понравился велоэтап в Таласской области. Там новая дорога, ехать по ней очень удобно. По пути люди радушно приветствовали нас. Очень понравилось ехать на велосипеде еще и в Джалал–Абаде, вдоль реки Нарын - завораживающее зрелище, - говорит Юлия. - Самой приспособленной, на мой взгляд, для триатлона областью оказалась Баткенская. Там новый асфальт, мало машин, и Торткульское водохранилище хорошо подходит для заплывов.

- Для меня самым сложным было восстановление в пути. Пока переезжали из области в область, удавалось поспать всего пару часов. Это очень тяжело, а во время гонки выбивали из графика остановки на питание. Я привык, наоборот, большие дистанции пробегать без остановок, беру с собой батончики, гели, ем их на ходу, - делится Айбек. - Из всех этапов самым сложным показался перевале Долон. Там были самые затяжные подъемы, но зато и дорога самая красивая. Было приятно, как нас встречали во всех областях, дети подбегали к нам, приветствовали, радовались.

- Большое спасибо друзьям и родным за их поддержку, за все их сообщения и отклики, которые они оставляли нам в соцсетях. Это очень поддерживало нас и придавало нам сил в сложные моменты. Благодаря Госагентству по физической культуре и спорту сотрудники Госслужбы по организации безопасности дорожного движения оказали нам содействие, весь путь сопровождали нас, чтобы мы могли спокойно бежать и ехать, - заключает Айбек. - И раньше знал, что у нас много красивых мест в стране, приняв участие в этом проекте, еще раз убедился в этом. Многие, например, считают что Баткен - самая дальняя область и нет ничего интересного. Но на самом деле там очень много красивых пейзажей - есть на что посмотреть. А дорога из Баткена до Лейлека местами прямая, словно стрела, бежишь легко, и взору приятно. Такая же хорошая и ровная дорога в Таласе. Теперь хочу с друзьями поехать в путешествие по всем областям, чтобы просто наслаждаться красотами и отдыхать.

Самым душевным стал этап по Чуйской области, потому что тут спортсменов уже ждали родные и друзья. По дороге их встретили ребята из велоклуба "Золотые колеса" и вместе с Юлией и Айбеком в колонне проехали 90 километров. А на беговом этапе любители бега пробежали с триатлетами 21 километр до самого финиша, который был на площади Ала–Тоо.

Кстати

Как рассказал Айбек, одна из целей проекта - благотворительность. Они собирали средства для первого детского хосписа. Пока триатлеты бежали, ехали и плыли, кыргызстанцы могли пополнить счет хосписа. К слову, это можно сделать и сейчас, уже после того, как гонка завершена.