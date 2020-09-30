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"Экономический прорыв" в обещаниях партий Кыргызстану

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане избирательная компания вышла на финишную прямую. Партии пытаются красочнее преподнести электорату свою программу. Понятное дело, что обещают чуть ли не "золотые горы". Но насколько выполнимы будут в действительности их предвыборные обещания в самом важном для страны ключе – экономическом, разбиралась VB.KG.

В программе партии "Биримдик" про экономическое развитие поствыборного Кыргызстана прописано крайне слабо и весьма обтекаемо - "основными задачами экономической политики станут достижение высоких темпов экономического роста и увеличение реальных доходов населения". Делать это они планируют модернизацией промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства, транспорта, преодолению сырьевого характера экономики, развитию предпринимательства и частного бизнеса. Правда, любое развитие, так или иначе, предполагает денежные вливания. А откуда планируют их изыскивать "биримдиковцы", большая часть из которых – бывшие депутаты ЖК, не сказано.

Партия "Мекенчил" основной акцент сделала не на экономике, а на борьбе с коррупцией в стране, что тоже неплохо. Правда, конкретных пунктов по выводу из экономического кризиса в программе нет. Есть лишь пару абзацев про изменение кредитной политики гражданам и банковскую реформу. Затем идет ряд утопических обещаний: "мы пересмотрим и увеличим размер пенсий и пособий на 100 процентов" и "нуждающиеся семьи, вдовы и сироты, больные и лица с ограниченными возможностями получат поддержку и защиту государства в полном объеме". За счет чего, также неясно.

Не сильна экономической составляющей и программа "ЫЙМАН НУРУ". В ней, в как и в предыдущей "агитке", говорится лишь про то, что "доходы от недр должны получать граждане, а не олигархи" и изменение банковской системы.

"Банки должны стать инвестиционными партнерами предпринимателей, то есть разделять как прибыль, так и риски вместе".

Понятное дело, что подобная идея может привести к краху всей банковской системы. Ведь, рисковать ради бизнеса крупными суммами денег согласится далеко не каждое финансовое учреждение. Поэтому, подобные обещания – часть предвыборной агитации. Тоже касается и инвестиционных идей партийцев.

Более интересна в экономическом плане программа "Мекеним Кыргызстан". Хотя цели все те же - построение социально ориентированного государства с развитой рыночной экономикой, а также рост благосостояния каждого гражданина республики. Но помимо утопических идей, представлены и продуманные тезисы.

Например, интересны в этом плане: сокращение всех процедур регистрации и ведения бизнеса. В том числе, разрешительные процедуры.

"Упростить и ускорить процедуру лицензирования, сократить перечень лицензируемой деятельности, в условиях кризиса на один год разрешить уличную торговлю без разрешительных документов, приостановить взимание платы за патенты для торговцев на рынках".

Посыл, конечно, верный. Но вот не забудут ли о нем представители "Мекеним Кыргызстан", оказавшись во власти, сказать сложно.

Более утопично смотрятся посылы "Мекенима" по "зеленой" экономике. Тем более, что перевести весь общественный транспорт и большинство "гражданского" "на высококачественный бензин, газ или электричество" в нынешних условиях кране сложно. Это неминуемо повлечет рост цен на ГСМ, не говоря, скажем, про установку дорогостоящего оборудования для автогаза на транспорт.

А вот идея партии по созданию "Садов Кыргызстана", которые будут специализироваться на яблоневых, черешневых, абрикосовых и других садах интенсивного типа, весьма интересна. Но проблема в том, что группироваться в подобные организации в настоящий момент не готовы сами фермеры. Идея кооперации поднимается в контексте того же ЕАЭС на протяжении уже пяти прошлых лет. И будет ли реализована, вопрос сложный.

В программе партии "Реформа" прописан пункт "реанимации экономики". Причем, в ней ясно говорится о необходимости строительства железной дороги "Кыргызстан-Китай-Узбекистан", пересмотра визового режима в сторону открытости и развитие перерабатывающей промышленности в стране.

А вот партия "Ата Мекен" в своей "предвыборке" и вовсе обещает экономический прорыв.

"Внедрить принципы рациональной и производительной экономики. Разработать и принять программу развития промышленного сектора. На государственном уровне приоритетом должна стать именно промышленность и производство. Именно промышленники и производственники должны получать льготные кредиты, пользоваться налоговыми каникулами и другой поддержкой со стороны государства. Создать банк развития, который будет, в том числе и финансировать проекты развития в стране по льготной ставке и работать, как венчурный фонд", - предлагает партия.

Ставку, как видно, они делают именно на развитие промышленного сектора. Но вот как отнесутся к такому предложение по получению "именно ними" льготных кредитов аграрии, большой вопрос. Да и в целом, экономическая программа партии хоть и неплоха, но вопросов к ее реализации не меньше, чем к другим.

Примечательно, что "Ата Мекен" также делает ставку на строительство железной дороги "Кыргызстан-Китай-Узбекистан".

"Скорейшее начало строительства этого участка железной дороги по маршруту Торугарт – Джалал-Абад с выходом в Балыкчи, полностью отвечает национальным интересам Кыргызстана. Строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан -Узбекистан" должно получить статус национального проекта, стать приоритетом государственной политики в области инфраструктуры", - подчеркивают "ата-мекеновцы". И это, пожалуй, наиболее исполнимое и рациональное зерно в экономическом прорыве Кыргызстана. Тем более, о необходимости такого строительства говорят на протяжении довольно длительного времени все отечественные эксперты в области экономики.

Видит перспективу в строительстве железной дороги "КР-КНР-РУз" и партия "Бутун Кыргызстан". По их мнению, это позволит устранить инфраструктурные ограничения экономического роста и превратить Кыргызстан в транзитный коридор.

А вот экономическая стратегия "Бир Бол" больше напоминает популизм. Партия обещает голосующим: " к 2025 году войти в число ведущих 30 стран в рейтинге Всемирного банка "Doing Business".

"Увеличить ВВП в 2 раза и сократить дефицит бюджета страны до 3 процентов, довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 70 процентов, сократить расходы на содержание государственного аппарата на 70 процентов, свободить инвесторов от уплаты налогов до 5 лет при инвестировании в небольшие населенные пункты до 5000 человек". Планка слишком высока. И сможет ли ее взять "Бир Бол", если войдет в VII созыв ЖК, неизвестно.

Программа партии "Республика" интересна предложением провести прозрачный внешний аудит.

"Проведем полный международный аудит внешней помощи. Устроим общественные слушания по каждому кредиту. Будет тотальная прозрачность и общественный контроль каждой траты из внешнего и внутреннего долгов". На фоне растущего внешнего долга, прозрачность трат, идея актуальная и злободневная. Вопрос лишь в ее реализации.

Также "республиканцы" планируют достичь экономического роста в стране путем продажи всех государственных предприятий, а на вырученные средства открыть фонд поддержки предпринимателей. А также привлечь средства на условиях ГЧП для строительства в каждом селе мусоросортировочного цеха.

"Все свалки в стране получат статус санкционированной зоны. У всех будет экологический паспорт", - рапортует программа "Республики". Понятное дело, что под каждый озвученный ими проект могут в страну прийти и долгожданные иностранные инвестиции. Но это лишь при условии реализации этих обещаний в реальность.

Понятное дело, что партии готовы сыпать на головы электората манну небесную в период агитации за заветный голос. Вот только, к сожалению, большая часть таких посылов так и остается лишь на бумаге. Неудивительно, что граждане все чаще предлагают внедрять уголовную ответственность за лживые обещания кандидатов-партийцев.

Напомним, выборы в парламент Кыргызстана состоятся 4 октября. В голосовании примут участие 16 партий. Победители войдут в VII созыв Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/392457
Теги:
выборы, парламент, партии, финансовый кризис, Кыргызстан, экономика, политика, Жогорку Кенеш, #Выборы2020, ЦИК
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