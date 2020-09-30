Школьницу ударило током от зарядки мобильного телефона. Девочка погибла

В Алматинской области Казахстана скончалась 15-летняя девушка. Ее предположительно, ударило током через мобильный телефон, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 26 сентября около десяти часов вечера.

По информации департамента полиции Алматинской области, это случилось в одном из домов в селе Каргалы Жамбылского района.

В результате поражения электрическим током скончалась 15-летняя несовершеннолетняя девушка. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на зарядке, через него девочка получила электрический ток. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело, - отметили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.