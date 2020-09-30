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Школьницу ударило током от зарядки мобильного телефона. Девочка погибла

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- Виктория Гунгер
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В Алматинской области Казахстана скончалась 15-летняя девушка. Ее предположительно, ударило током через мобильный телефон, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 26 сентября около десяти часов вечера.

По информации департамента полиции Алматинской области, это случилось в одном из домов в селе Каргалы Жамбылского района.

В результате поражения электрическим током скончалась 15-летняя несовершеннолетняя девушка. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на зарядке, через него девочка получила электрический ток. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело, - отметили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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URL: https://www.vb.kg/392459
Теги:
Казахстан, несчастный случай, погибшие, Кыргызстан, сотовая связь, погиб ребенок
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