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Каракольский маньяк. Мужчина с ножом и молотком нападал на женщин

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- Екатерина Улитина
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В Караколе мужчина в медицинской маске нападал с ножом на женщин. Одну потерпевшую он сильно избил, другую пытался изнасиловать. Всего в милицию обратились три женщины, которые пострадали от действий мужчины.

По данным пресс-службы Иссык-Кульской области, первое заявление поступило в середине сентября, еще два заявления поступили с интервалом в несколько дней. Нападавший у всех потерпевших отобрал мобильные телефоны.

"Последняя пострадавшая, 36-летняя жительница Ак-Суйского района рассказала, что в день нападения находилась на ночном дежурстве в одной из гостиниц г. Каракол. Примерно, 22.00 часов ночи неизвестный мужчина в медицинской маске проник в комнату отдыха, где она находилась. Несколько раз, ударив молотком по голове, он стал угрожать ей ножом и требовать деньги. Завладев денежными средствами в размере 6800 сомов и двумя мобильными телефонами, нападавший мужчина завел женщину в ванную комнату, где изнасиловал её, а после скрылся с места преступления", - говорится в сообщении пресс-службы УВД Иссык-Кульской области.

Все поступившие заявления были зарегистрированы в ЕРПП ОВД г. Каракол и были начаты досудебные производства по статьям 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью), 161 (Изнасилование), 162 (Насильственные действия сексуального характера) и 202 (Разбой) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. В целях раскрытия этих преступлений в кратчайшие сроки, при ОВД г. Каракол была создана следственно-оперативная группа, из наиболее подготовленных сотрудников милиции.

29-сентября в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции был задержан подозреваемый, причастный к данным преступлениям. Им оказался 27-летний житель г. Каракол Ж.У., который на предварительном допросе признал свою вину в совершенных преступлениях. В качестве вещественного доказательства были изъяты орудии преступления молоток и нож.

Задержанный был водворен в ИВС ОВД г. Каракол на 48 часов. Назначены соответствующие экспертизы. По всем 5 фактам, досудебное производство объединено в одно дело.

Следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/392460
Теги:
изнасилование, Каракол, разбой, Кыргызстан
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