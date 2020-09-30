Погода
$ 79.46 - 79.74
€ 92.50 - 93.67

Новый созыв ЖК проработает всего два года?

120  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Срок работы VII созыва парламента может продлиться всего два-три года. Об этом VB.KG рассказали источники.

По их мнению, такую информацию в настоящее время кулуарно обсуждают среди кандидатов.

- Связано это не только с нынешней "командой" партий и их противоречиями друг с другом, неэффективностью работы в дальнейшем, но,в первую очередь, с грядущими выборами президента Кыргызстана. Последний факт может привнести неожиданную перестановку сил в стране и обернуться досрочным роспуском VII созыва Жогорку Кенеша. И хотя об этом говорить рано, подобная информация уже активно обсуждается "сверху", - подчеркнули источники.

Отметим, нынешний VI созыв Жогорку Кенеша эксперты и гражданское общество называли самым неэффективным за всю историю работы независимого парламента. Однако, как выяснилось после опубликования списков партий, на выборы в VII созыв ЖК планируют отправится вновь около 85 процентов депутатов из прежнего созыва. Это вызвало крайнее возмущение у электората уже на этапе агитационного процесса.

Напомним, выборы в VII созыв ЖК назначены на 4 октября. В них участвуют 16 партий-кандидатов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392463
Теги:
выборы, парламент, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Депутат, #Выборы2020
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  