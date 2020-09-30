Новый созыв ЖК проработает всего два года?

Срок работы VII созыва парламента может продлиться всего два-три года. Об этом VB.KG рассказали источники.

По их мнению, такую информацию в настоящее время кулуарно обсуждают среди кандидатов.

- Связано это не только с нынешней "командой" партий и их противоречиями друг с другом, неэффективностью работы в дальнейшем, но,в первую очередь, с грядущими выборами президента Кыргызстана. Последний факт может привнести неожиданную перестановку сил в стране и обернуться досрочным роспуском VII созыва Жогорку Кенеша. И хотя об этом говорить рано, подобная информация уже активно обсуждается "сверху", - подчеркнули источники.

Отметим, нынешний VI созыв Жогорку Кенеша эксперты и гражданское общество называли самым неэффективным за всю историю работы независимого парламента. Однако, как выяснилось после опубликования списков партий, на выборы в VII созыв ЖК планируют отправится вновь около 85 процентов депутатов из прежнего созыва. Это вызвало крайнее возмущение у электората уже на этапе агитационного процесса.

Напомним, выборы в VII созыв ЖК назначены на 4 октября. В них участвуют 16 партий-кандидатов.