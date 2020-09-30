Фильм кыргызского режиссера стал лауреатом Всероссийского кинофестиваля

В Москве, в кинотеатре "Иллюзион" состоялась торжественная церемония закрытия 12-го Всероссийского фестиваля "Арткино". Главным событием вечера стало награждение победителей, в число которых вошел и фильм "На границе" кыргызского режиссера Тынчтыка Абылкасымова.

"Арткино" считается одним из самых крупных в РФ фестивалей короткого метра, слоган фестиваля: "Лучшее короткометражное кино со всей России". Проводится, начиная с 2008-го, каждую осень-зиму в Москве и в течение года более чем в 50 городах страны. В конкурсной программе участвуют игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30-ти минут. Организаторы – творческое объединение "Мир искусства" и киношкола "Артерия кино", президент - кинорежиссер и продюсер Сергей Тютин.

Как отмечается, "Арткино" - единственный кинофорум, который занимается продвижением вошедших в конкурсную программу картин. Фильмы-лауреаты получают возможность участвовать в финальном прокатном туре по городам России и стран СНГ. Фестивалем учрежден специальный приз "За выдающийся вклад в развитие авторского кино", его удостаивались такие великие кинематографисты, как Алексей Герман-старший, Артавазд Пелешян, Юрий Норштейн, Георгий Данелия, Вадим Юсов, Андрон Кончаловский, Владимир Наумов, Глеб Панфилов, Карен Шахназаров, Марлен Хуциев.

Конкурсные работы оцениваются в десяти основных номинациях. Лента "На границе" победила в номинации "Лучший игровой фильм до 20 минут".

Снятый на базе "Кыргызфильма" (сценарист - Искандар Усмонов из Таджикистана, режиссер - Тынчтык Абылкасымов из Кыргызстана), фильм рассказывает о пожилом жителе таджикского поселка, который идет в гости к родственникам-кыргызам в соседнее село, расположенное уже на кыргызской территории, и задерживается пограничниками обеих стран. Те и другие обвиняют старика чуть ли не в шпионаже, как позже выясняется, ради получения за его поимку награды, нового звания или простого отпуска. Гостинцы, которые нес старик своим близким, он в итоге подарил пограничникам, и те разделили их за совместной трапезой.

В прошлом году короткометражный игровой фильм "На границе" победил в номинации "Актуальность идеи" на международном конкурсе на 7-м Форуме Молодого кино стран СНГ "Умут", проходившем в ноябре в Бишкеке.