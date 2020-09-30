Мэрия сообщает, что "аким Свердловского района очень переживает" о дорогах

Глава Свердловского района Мурат Осмонов вместе со своим заместителем Бакытом Караевым всегда переживают за качество строительных работ в районе, рапортует мэрия Бишкека. Городские чиновники проконтролировали ход работ на улице Мусы Джалиля от улицы Буденного до улицы Лермонтова.

На отрезке длиной 1,2 км выровняли грейдером проезжую часть, проложили дорожные бордюры, сейчас готовится основание под укладку асфальтового покрытия. Капремонт будет завершен примерно в начале октября.

Сообщается что на стадии завершения капитальный ремонт на улице Усенбаева от Боконбаева до Токтогула, Здесь приводят в порядок проезжую часть длиной 550 метров, с установкой нового тротуара для пешеходов с двух сторон.

Прямо сейчас на отрезке от Боконбаева до Московской проведены подготовительные работы, в ближайшее время начнем укладывать дорожное полотно.

После завершения этого участка, планируется продолжить работы на следующем отрезке, от ул. Московской до ул. Токтогула.

На объекте работает подрядная организация – "Чуй Прокси". Работы будут завершены в середине октября.