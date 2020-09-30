Премьер-министр заявил о нехватке врачей скорой помощи

На заседании Республиканского оперативного штаба была обсуждена дальнейшая деятельность Центра экстренной помощи.

"Работа скорой медицинской помощи должна быть усовершенствованна. Речь идет о необходимости отрегулировать механизм взаимодействия со всеми медицинскими учреждениями. Если врач скорой помощи решит госпитализировать пациента, диспетчер, благодаря онлайн системам учета койко-мест, должен знать, куда его определить. Руководители медицинских учреждений должны беспрекословно выполнять требования врачей скорой медицинской помощи. Поручаю собрать всех руководителей больниц, медицинских центров, клиник и отработать этот алгоритм. Разъезжать с больным пациентом по городу недопустимо, равно как и просить у порога каждой больницы взять пациента. Вы должны быть единым механизмом, у которого одна задача – спасти жизнь пациенту. Хочу также напомнить, что сейчас в страну ввозятся новые кареты скорой помощи, но наблюдается нехватка специалистов. Вопрос врачей-фельдшеров должен быть оперативно решен", - подчеркнул премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава правительства отметил важность ведения электронного учета пациентов.

"Электронная база данных по списку каждого медицинского учреждения должна вестись постоянно. Это важно не только в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, но и в целом, в рамках программы цифровизации. Такая система позволит в режиме реального времени отслеживать наличие свободных койко-мест в тех или иных медицинских учреждениях", - сказал премьер-министр.

Также Кубатбек Боронов поручил ускорить работу по завершению строительства новых и ремонту перепрофилированных больниц, которые должны быть сданы в эксплуатацию в октябре 2020 года.