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На помощь кыргызстанцам пострадавшим в Ступино, пришла диаспора

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- Евгений Денисенко
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Вместе с сотрудниками посольства КР в РФ соотечественникам, пострадавшим в результате обрушения пешеходного перехода в подмосковном городе Ступино, помогают и представители местной кыргызской диаспоры. Одними из первых в Ступинской центральной районной клинической больнице, куда было доставлено большинство пациентов, побывали члены Совета аксакалов Москвы и Москвы и Московской области – Раимкул Аттокуров, Багыт Бапанов, Асатилла Тешебаев и другие.

Напомним, что в результате этого ЧП пострадал, по уточненным данным, 51 человек, все – уроженцы и в большинстве своем граждане Кыргызстана. Их доставили в лечебные учреждения Домодедова, Чехова, Серпухова, Каширы, Подольска, Коломны, Солнечногорска, Красногорска, большинство – в больницу Ступино.

"Здесь сейчас находится 22 наших соотечественника с травмами различной степени тяжести, один из них – в тяжелом состоянии. Мы встретились с главврачом, заведующим травматологическим отделением, лечащими врачами. Расспросили о каждом госпитализированном, выясняли, какую помощь можем оказать. Информацию о них разместили в соцсетях, чтобы близкие могли побыстрее разыскать и навестить пострадавших. В больницы регулярно наведываются и члены диаспоральных общественных организаций, сотрудники посольства Кыргызстана, с которыми мы находимся постоянно на связи", - рассказал Раимкул Аттокуров.

По его словам, некоторых пациентов, которым позволяет их состояние, после оказания необходимой медицинской помощь уже выписывают, для продолжения лечения на дому. И такие граждане переходят, при желании, под контроль врачей из медцентров, созданных кыргызстанцами в Москве. У врачей-соотечественников можно получить нужный совет, побывать у них на консультации.

В свою очередь, посольством КР в РФ направлены официальные обращения в прокуратуру и УМВД РФ по Московской области с просьбой о проведении тщательного и объективного расследования случившегося, привлечения виновных лиц к строгой ответственности. Также состоялись встречи кыргызских дипломатов с представителями данных ведомств и Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей". Участие в расследовании вместе с российскими коллегами принимают и сотрудники представительства МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/392468
Теги:
миграция, мост, Россия, Кыргызстан, крушение
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