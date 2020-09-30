Проект ПРООН по усилению цепочек добавленной стоимости сельхозпродукции

ПРООН в рамках регионального проекта "Содействие в торговле" в странах Центральной Азии, финансируемый правительством Финляндии, приступает к реализации проекта в Кыргызстане по усилению цепочек добавленной стоимости сухофруктов, ягод, сушеных овощей и орехов.

Он направлен на создание в сельской местности среды для устойчивого экономического роста, которое должно повысить занятость, а также создание рыночных возможностей для формирования конкурентоспособных участников всей цепочки добавленной стоимости целевой продукции.

Внимание уделяется и вопросам гендерного равенства и экологической устойчивости. Проект в целях развития цепочки добавленной стоимости сухофруктов, ягод, сушеных овощей и орехов будет оказывать целевую поддержку фермерам-садоводам, лесопользователям, поставщикам средств производства, перерабатывающим компаниям и экспортерам для.

Целевыми регионами для проекта определены Ошская, Джалал-Абадская и Иссык-Кульская области. Успешная реализация проекта, должна повысить производительность и увеличить объемы экспорта целевых продуктов на приоритетные рынки, а также повышения вовлеченности женщин в данном секторе, доля которых не должна быть ниже 30 процентов. При этом, в одной трети участников проекта не менее 50 процентов перерабатывающих и экспортирующих компаний должны быть возглавляемы женщинами.

Основным экспортным рынком для целевых продуктов из Кыргызской Республики является Россия.

В рамках проекта ее участникам будет оказана полная консультация по выращиванию экологически чистой и качественной сельхоз культуры, также они получат возможность ознакомиться с лучшими практиками по сбору, обработке, очистке, сортировке и хранению урожая, правильной сушке, хранению и предпродажной заготовке с фокусом на производство качественного сырья. Также проектные мероприятия будут направлены на улучшение знаний и навыков участников цепочки добавленной стоимости по соблюдению требований международных стандартов на всех этапах жизненного цикла целевых продуктов. Предусмотрен консалтинг по привлечению финансовых ресурсов, инвестиций для открытия или расширения производства, или экспорта продукции.

Перечислим только основные выгоды, по итогам реализации проекта. Так, будет создано минимум 80 рабочих мест в сельской местности, не менее 120 фермеров (не менее 30 процентов женщин) и 80 специалистов перерабатывающих предприятий смогут улучшать свои знания и навыки по выращиванию, обработке, сбору, переработке и экспорту целевых продуктов. По меньшей мере будет создано или оснащено (расширено или модернизировано) 2 новых перерабатывающих компаний, способных производить конкурентоспособную продукцию. Ожидается, что к концу реализации проекта объем производства и урожайности участников проекта увеличиться на 20 процентов по сравнению с данными за последние 3 года. Настолько же должно увеличиться объем переработанных продуктов и объем продаж. А доходы сельского населения и актеров (участников проекта) цепочки добавленной стоимости пилотных регионов, задействованных в ЦДС целевых продуктов, будут увеличены по крайней мере на 20 процентов по сравнению с данными за последние 3 года.

Сергей ИВАНОВ