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Избирательная гонка -2020 vs 2015. Что изменилось за "пятилетку"?

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- Виктория Гунгер
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Предвыборная гонка-2020 подходит к своему логическому завершению. Спустя неделю Кыргызстан узнает лица тех, кому суждено ближайшую пятилетку работать на благо народа и страны. Сделают народные избранники это более качественно, чем в VI созыве ЖК, сказать пока сложно. Но вот то, что предвыборная гонка этого года была более жесткой, чем в 2015-ом, однозначно.

Редакция VB.KG решила сравнить избирательные процессы в парламент страны 2020 и 2015 года.

Пять лет назад в избирательном процессе участвовало 14 партий, 15-м пунктов в бюллетене значился кандидат "Против всех". Что касается залога и процента голосов по республике, то они были такими же, как на нынешних выборах – в 7 процентов и 5 миллионов сомов. Стоит напомнить, что в 2010 году партия для участия в избирательной гонке должна была заплатить 500 тысяч сомов и набрать всего 5 процентов голосов для победы. Именно поэтому после озвучивания итогов голосования-2015, VI созыв ЖК стали называть "олигархическим".

Новое - хорошо забытое старое

Порог в 7 процентов тогда подтолкнул многие партии к укрупнению и объединение по принципу "север-юг". Например, по такой схеме тогда в парламент прошла "Республика-Ата-Журт". Правда, в нынешнем марафоне эта связка распалась, а вместо тандемов появились сформированные по этому же "стандарту" новые политобъединения.

На выборах в ЖК-2015 участвовали следующие партии: СДПК, представляющие тогда партию власти, и, понятное дело, взявшие большинство голосов на выборах и мандатов в парламенте. Объединенная тандем "Республика Ата-Журт", "Кыргызстан","Онугуу-Прогресс", "Бир Бол", "Ата Мекен", тандем "Бутун Кыргызстан-Эмгек", "Замандаш", "Улуу Кыргызстан", "Ар-Намыс", "Мекен Ынтымагы", "Конгресс народов Кыргызстана","Аалам", "Азаттык".

В нынешней предвыборной гонке из прежнего состава остались: "Ата Мекен", "Мекен Ынтымагы", "Бир Бол", "Республика", "Бутун Кыгызстан", "Замандаш" и "Кыргызстан".

Оставшиеся 9 партий представлены новыми политобъединениями: "Мекенчил", "Ыйман нуру", "Реформа","Ордо", "Мекеним Кыргызстан", "Социал-демократы","Биримдик", "Чон казат" и Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов

Карта - "Россия - Запад"

Примечательно, что на протяжении почти 20 лет с 2010 года в Кыргызстане на выборах в ЖК идет противостояние между прозападными и пророссийскими партиями-кандидатами. Конечно, речь не идет о финансирование объединений, а, скорей, об идейном векторе тех или иных партий. Так, на выборах 2015 года "российско-евразийскую карту" разыгрывала СДПК, лидером которой был бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В нынешней под "евразийским" лозунгом на выборах идет партия "Биримдик" во главе с Маратом Аманкуловым.

"Западную карту" на прошлых выборах негласно разыгрывал "Бир Бол" и "Ата Мекен". В нынешних – активно "Реформа", менее открыто - "Бир Бол" и "Ата Мекен". А на национальных лозунгах в 2015 году выстраивает свою предвыборную программу партия "Замандаш". Сейчас она позиционирует себя, как партия мигрантов.

Молодежь против олигархов и итоги прошлых выборов

Интересно то, что, если на прошлой избирательной гонке партийные объединения были представлены в основном политиками и бизнесменами, а молодежь и бюджетники зачислялись в списке исключительно для квоты, в нынешних приоритеты несколько изменились. Из партий-тяжеловесов ушли зрелые лидеры, освободив место для молодых кандидатов. Так "Ата Мекен" покинул Омурбек Текебаев, а его место занял молодой депутат Жанар Акаев, а "Республику" - Омурбек Бабанов, уступив лидерство Мирлану Жеенчороеву. Да и в целом, основную ставку партии-2020 делают на молодые кадры. Хотя при этом 85 процентов нынешних кандидатов, так или иначе, представлены прежними парламентариями.

Напомним, что выборы в ЖК 2015 года завершились со следующими результатами: всего тогда проголосовало - 1 млн 557 тыс. 442 избирателя, или в среднем 59 процентов населения страны. К СДПК отошло 430 661 или 27,4 процентов голосов, "Республика Ата-Журт" получила 315 114 или 20,1 процент голосов избирателей, за "Кыргызстан" проголосовало 202 062 человека или 12,8%, за "Онугуу-Прогресс" - 146 050 человек или 9,3%, за "Бир Бол" - 133 379 человек или 8,5%, "Ата Мекен" тогда удалось практически запрыгнуть в отъезжающий поезд. Они набрали 121 729 голосов или 7,7%.

А вот "Бутун Кыргызстан - Эмгек" – получил 96 280 избирателей (6,1%), "Замандаш" - 42 844 (2,7%), "Улуу Кыргызстан" - 23 499 (1,5%), "Ар-Намыс" - 12 479 (0,8%), "Мекен Ынтымагы - 12 402 (0,79%), "Конгресс народов Кыргызстана" - 9 436 (0,6%), "Аалам" - 6 264 (0,4%), "Азаттык - 5 249 (0,3%). В итоге они не набрали необходимого процентного порога и не прошли в ЖК VI созыва.

Лидеры -2020 и фактор "Против всех"

В избирательной гонке -2020 пока лидируют две партии – "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик". Однако, по словам экспертов, основная борьба развернется между оставшимися тремя или четырьмя политобъединениями. Активную позицию пока демонстрируют: "Бир Бол", "Республика" и "Ата Мекен". "Замандаш", "Кыргызстан" - чуть меньшую. Из новоиспеченных партий в спину конкурентам дышит партия Ташиева-Жапарова "Мекенчил" и "Реформа".

Примечательно, что на прошедших выборах в парламент так называемый 15-ый кандидат "Против всех" при явке в 59 процентов набрал всего 12 273 или 0,8 процентов. В 2020 году уже на этапе агитации немалая часть граждан высказывается в поддержку именно этого "кандидата". Были даже призывы бойкотировать выборы-2020 и проголосовать гражданам "Против всех". Правда, если подобное случиться, то выборы 2020 года, в первые за историю Кыргызстана, будут признаны несостоявшимися, а вместо депутатов будет назначена в короткие сроки новая предвыборная гонка. Вот только неясно, войдут ли в нее эти же партии, или уже новые. К тому же, важно то, что нынешний избирательный процесс проходит на фоне эпидемии COVID-19 и связанного с ним экономического кризиса. Граждане изначально были недовольны тем, что государство планирует потратить миллионные средства на выборы в ЖК вместо необходимой закупки медоборудования в ожидании второй волны коронавируса в мире и серьезном дефиците госбюджета. Поэтому, отечественные эксперты не исключают, что недовольство может стать главной причиной выбора того или иного кандидата, в том числе "Против всех" 4 октября.

Примечательно, что наличие немалого количество новоиспеченные политобъединений на всех выборах в ЖК за 30 лет наглядно показали, что от перемены мест слагаемых (старых лиц в новых партиях) сумма, а в данном случае, результат работы, не меняется...

Напомним, выборы в ЖК назначены в Кыргызстане на 4 октября. На мандаты в парламенте VII созыва претендует 16 партий.


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URL: https://www.vb.kg/392470
Теги:
выборы, парламент, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2020, ЦИК
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