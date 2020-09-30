Где заканчивается принципиальность Клары Сооронкуловой? (видео)

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на признание лидера партии "Реформа" Клары Сооронкуловой на теледебатах по поводу ее встречи с Райымбеком Матраимовым.

Так активист и публицист Нурсултан Акылбек считает, что это плевок на все идеи партии.

"Пропустил оказывается этот момент. Почему лидер "Реформы" встречается с Матраимовым. Имеет ли моральное право быть лидером после встречи с ним? Политсовет "Реформы" как отреагирует на такое признание? Это же плевок всем идеям", - написал он.

Как позже пояснила сама лидер партии, на этой встрече они договаривались об интервью с ним и кроме этого Матраимов предлагал вместе участвовать в выборах, но по "принципиальным" соображениям Сооронкулова отказалось.

Так ли это было на самом деле неизвестно, но по неподтвержденным данным стало известно, что г-же Сооронкуловой, как выясняется, также поступало предложение участвовать в выборах и от партии "Биримидик", но переговоры не увенчались успехом, так как ее не устроило предложенное место в списке.