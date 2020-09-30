Погода
$ 79.46 - 79.74
€ 92.50 - 93.67

Где заканчивается принципиальность Клары Сооронкуловой? (видео)

214  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на признание лидера партии "Реформа" Клары Сооронкуловой на теледебатах по поводу ее встречи с Райымбеком Матраимовым.

Так активист и публицист Нурсултан Акылбек считает, что это плевок на все идеи партии.

"Пропустил оказывается этот момент. Почему лидер "Реформы" встречается с Матраимовым. Имеет ли моральное право быть лидером после встречи с ним? Политсовет "Реформы" как отреагирует на такое признание? Это же плевок всем идеям", - написал он.

Как позже пояснила сама лидер партии, на этой встрече они договаривались об интервью с ним и кроме этого Матраимов предлагал вместе участвовать в выборах, но по "принципиальным" соображениям Сооронкулова отказалось.

Так ли это было на самом деле неизвестно, но по неподтвержденным данным стало известно, что г-же Сооронкуловой, как выясняется, также поступало предложение участвовать в выборах и от партии "Биримидик", но переговоры не увенчались успехом, так как ее не устроило предложенное место в списке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392476
Теги:
Клара Сооронкулова, Райымбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  