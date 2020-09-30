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Пьяный мужчина порезал себе вены при задержании правоохранителями (видео)

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- Виктория Гунгер
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В соцсетях появилось видео с алматинского Арбата. При попытке задержания двух пьяных людей, один из них порезал себе запястье. Истекая кровью, он оказывал сопротивление, пишет Zakon.kz.

Остановить кровь ему помогли прохожие, пока дожидались приезда скорой помощи.

- Мужчина, порезавший вены на Арбате в Алматы, неоднократно привлекался к ответственности за употребление алкоголя в общественных местах. 41-летний гр.А. – лицо без определенного место жительства. На него и его спутницу составлены адмпротоколы, влекущие штраф в размере 10 МРП, либо арест на 5 суток. От медпомощи мужчина отказался: вместе со спутницей покинули машину "скорой помощи" и ушли в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/392478
Теги:
бомж, задержание, Казахстан, попытка суицида, Кыргызстан
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