В Канте пятый год идет реконструкция городского водопровода

Работы по замене основной части системы водоснабжения должны были закончить в 2018 году. Но и сегодня неясно, когда они будут завершены.

Сэкономили целый миллион евро

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям. Общая стоимость проекта – 5 миллионов 120 тысяч евро. Из них 3, 62 миллиона - грант международных организаций и 1,5 миллиона – льготный кредит, который предоставляется на 15 лет. По контракту, 80 процентов займа возвращает ОсОО "Маркетинг-Сервис" (горводоканал) и 20 процентов – мэрия Канта.

В 2015 году в рамках проекта ОсОО "Маркетинг-Сервис" закупило специальную технику более чем на 1 миллион евро. Приобрели, в частности, машины для откачки ила, прочистки канализационных сетей и промывки каналов, кран-манипулятор, экскаватор и другую технику.

В 2016 году подрядчики начали устанавливать водомеры в многоквартирных домах и приступили к реконструкции насосной станции в микрорайоне "Молодежный". Весной 2017 года началась реализация основной части проекта. В разных частях города к работам по замене магистральных сетей, водопроводных труб малого диаметра и установке приборов учета воды одновременно приступили четыре подрядные организации.

По данным мэрии Канта, еще в ноябре прошлого года работы были выполнены более чем на 90 процентов. Подрядные организации реконструировали к тому времени насосную станцию, провели очистку действующих скважин, пробурили одну новую скважину и выполнили основную часть других работ.

При этом, по словам директора ОсОО "Маркетинг-Сервис" Мирлана Кенжеева, удалось сэкономить примерно 1 миллион евро. Подрядчики обязались выполнить запланированный объем работ дешевле, чем это было заложено изначально. В первую очередь за счет этого и образовалась солидная экономия.

По согласованию с донорами в этом году на сэкономленные средства приступили ко второму этапу проекта, благодаря которому должны быть заменены оставшиеся 15 километров магистральных водопроводных сетей, водопровод в двух микрорайонах и трубы малого диаметра, которые подходят непосредственно к частным жилым домам, на улицах, которые не попали в первый этап реконструкции. Таким образом, в городе поменяют практически все водопроводные трубы. В организации, обеспечивающей население питьевой водой, говорят, что благодаря этому в будущем не придется из-за порыва каждый раз перекапывать всю улицу.

Но и дёгтя тоже немало

С учетом внесенных корректив реконструкция должна быть завершена в конце этого года. Однако проект, судя по всему, опять продлят. По словам Мирлана Кенжеева, причиной тому - ненадлежащее исполнение своих обязательств некоторыми подрядными организациями. В связи с этим, в частности, с казахстанской фирмой, которая устанавливала автоматическую систему передачи данных, ведутся переговоры о расторжении контракта. В последующем нужно будет объявлять новый тендер на выполнение этих работ.

Подрядная организация из Азербайджана не полностью выполнила работы еще на первом этапе реконструкции. Поэтому путем так называемой переуступки невыполненные объемы были переданы местному подрядчику.

А вот серьезные нарушения при выполнении работ, которые тогда были допущены азербайджанскими гидростроителями, до сих пор не устранены. Когда горе-подрядчик выплатит компенсацию, непонятно. Бесплатно же переделывать за него некачественную работу никто, понятное дело, не будет.

Кстати, в этом году строители работают оперативно и не перекрывают надолго дороги, как это было раньше.

К временным неудобствам горожане относятся в основном с пониманием. В то же время отдельные жители поначалу всячески препятствовали работам. На бесхозных, по их мнению, участках они самовольно построили сараи и гаражи. Незаконно возведенные постройки на месте прокладки водопровода приходилось сносить. Из-за этого случались инциденты.

Кроме этого, работы осложнялись в связи с частыми порывами действующего водопровода (он не демонтируется и действует до подключения нового). Дело в том, что многие ветки десятки лет назад прокладывались самими жителями и не были внесены в общий план системы водоснабжения. В общем, экскаваторщики порой работали, что называется, вслепую.

Траншеи стали водоемами

Помимо всего прочего, в 2017-2018 годах в Канте велись работы по строительству газораспределительной сети. Основная их часть пришлась на южную часть города, которую водопроводчики и газовики перекопали тогда так, что невозможно было ни проехать, ни пройти. В течение долгого времени городские улицы напоминали прифронтовую полосу с многочисленными траншеями и земляными насыпями.

Кое-где даже был потоп. Потому что земляные работы при прокладке газопровода выполнялись, причем отнюдь не ударными темпами, почему-то преимущественно в конце зимы – начале весны, когда лили дожди и таял снег. А в Канте к тому же высоко залегают грунтовые воды. В траншеях, которые превратились в то время в водоемы, впору было разводить рыбу.

Достаточно долго воды и грязи было очень много. Людям ничего не оставалось, как терпеливо ждать окончания работ и подключения своих домов к газопроводу. Зато сейчас природный газ есть на всех улицах и во всех микрорайонах Канта, чему горожане, конечно же, рады.

Придется экономить

Довольны, по словам Мирлана Кенжеева, и жители улицы Толстого, других районов, где уже подключен новый водопровод. Живительная влага подается бесперебойно, редкие отключения бывают только из-за проблем с электроэнергией. И имевшиеся у отдельных граждан опасения по поводу низкого давления в новой системе водоснабжения не подтвердились. Горожан, с которыми довелось поговорить автору этих строк, давление в кране вполне устраивает.

А вот качеством живительной влаги довольны не все. По словам некоторых кантовчан, даже из ржавых металлических труб текла более чистая и вкусная вода. А все дело, дескать, в том, что при реконструкции использовались некачественные, дешевые, не водопроводные трубы из черного пластика. Между тем, директор ОсОО "Маркетинг-Сервис" уверяет, что предусмотренные по проекту трубы соответствуют стандартам качества.

Как отмечает Мирлан Кенжеев, решение о проведении реконструкции было принято своевременно. Старый водопровод давно отслужил все сроки эксплуатации, поэтому аварии случались каждый день. Реализация проекта позволит улучшить подачу воды населению и существенно сократить потери. До реабилитации терялось до 80 процентов подаваемой потребителям воды. С целью минимизировать потери приборы учеты воды устанавливаются в частном секторе, в подъездах многоэтажных домов и на всех скважинах.

В настоящее время за один кубометр воды потребители платят 8 сомов, что ниже себестоимости. Тариф, как говорит Кенжеев, будет увеличен. Насколько, пока неизвестно. Данный вопрос в компетенции антимонопольного комитета. В любом случае людям нужно экономно расходовать живительную влагу. Теперь-то им точно придется это делать. Иначе можно ведь и вылететь в трубу.

Продолжение следует

Возможно, в скором времени Кант в очередной раз перекопают. Стратегией развития системы водоснабжения и водоотведения города Кант на 2020-2025 годы предусмотрено стопроцентное подключение частного сектора к городской канализации. С теми же донорскими организациями сейчас ведутся переговоры о финансировании нового проекта.

Кстати, на втором этапе реконструкции тоже удалось выполнить работы дешевле, чем было заложено проектом. На сэкономленные средства будет реконструирован так называемый повысительный (предназначен для повышения давления в системе водоснабжения) насос.