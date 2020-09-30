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С 6 октября ученики 1-6 классов начнут учиться в обычном режиме

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- Екатерина Улитина
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С 6 октября 2020 года ученики 1-6 классов в общеобразовательных учреждениях переходят на традиционную форму обучения. Такое решение было принято на заседании Республиканского оперативного штаба.

В условиях обучения в традиционной форме учеников 1-6 классов в 2020-2021 учебном году был разработан алгоритм действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Согласно алгоритму, за здоровьем учеников и учителей будет следить медперсонал, учителям должны измерять температуру и все должны соблюдать масочный режим. В процессе обучения ученики будут сидеть по принципу "социального дистанцирования". Им предоставят соответствующие средства для частого мытья рук.

Также необходимо организовать заполнение анкеты о состоянии здоровья и признаков заболевания у членов семьи сотрудников.

Школа должна быть продезинфицирована до прихода детей. Концентрация средств будет использована только в установленном размере. Также будут проводиться работы по обеспечению работы системы вентиляции учебных заведений и проветривания в классах во время перемен.

При этом в школах не разрешается проводить какие-либо мероприятия, а родителям и представителям других организаций вход в здание запрещен. Среди учащихся, родителей и сотрудников будет проводиться разъяснительная работа по вопросам соблюдения личной гигиены и использования средств индивидуальной защиты.

При количестве учеников в школе до 200, учебный процесс организуется в штатном режиме по утвержденному графику. А если количество детей не превышает 350, будет организован гибкий график (например, начало занятий и перерывы в разное время, в 1-2 классах в 8.00, в 3-4 классах в 8.30 и т. д.), до 500 учеников, занятия будут проходить посменно (например, 1,2,3 классы - в 1-ю смену, 4,5,6 классы - во 2-ю смену. Процесс приема пищи на кухне также организован посменно).

Напомним, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции учебный год в школах начался в дистанционном формате.


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URL: https://www.vb.kg/392480
Теги:
правительство, школа, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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