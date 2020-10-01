Страшное ДТП возле аэропорта "Манас". Девушка погибла на месте (видео)

В результате ДТП погибла 22-летняя девушка, водитель 1999 года рождения с различными травмами доставлен в больницу. Кадры с места ДТП опубликовал телеграм-канал "Короче".

По данным ГУОБДД Чуйской области. Авария произошла накануне в час ночи. Автомобиль марки Хонда Фит двигался из села Мраморное в Бишкек с востока на запад. Недалеко от бывшей военной авиабазы "Ганси" водитель не справился с управление, автомобиль несколько раз перевернулся.

Девушка 1998 года скончалась на месте, водителя увезли в больницу с различными травмами.

Материалы дела зарегистрированы в ЕРПП, назначено проведение необходимых экспертиз для выяснения обстоятельств ДТП.